¿De qué murió Sandra Díaz? Revelan informe forense de la chef de ‘Venga la Alegría’

Sandra Díaz, chef de la versión hondureña de ‘Venga la Alegría’, falleció el pasado 10 de junio, cuando cumplía 46 años. / @chefsandrahn

El informe forense confirmó qué provocó el fallecimiento de la conductora hondureña, quien murió el día de su cumpleaños a los 46 años. Un médico permanece detenido mientras avanza la investigación

La muerte de Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de la versión hondureña de Venga la Alegría, volvió a generar conmoción luego de que se revelara la causa médica de su fallecimiento, ocurrido el pasado 10 de junio de 2026.

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De acuerdo con la constancia de defunción emitida por la Dirección de Medicina Forense de Honduras, la presentadora murió a consecuencia de una hemorragia epidural reciente de médula espinal. El documento también señala antecedentes de traumatismo en el cuello y una infiltración a la altura de la primera vértebra cervical (C-1).

¿De qué murió Sandra Díaz, chef de ‘Venga la Alegría’?

El informe forense establece que la hemorragia epidural reciente de médula espinal fue la condición que provocó directamente el fallecimiento de Sandra Díaz.

Además, la constancia médica menciona una hemorragia en el arco posterior de la vértebra C-1, traumatismo de cuello e infiltración en esa misma región.

El documento clasifica la muerte como externa y señala que la intencionalidad es desconocida, por lo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

Sandra Díaz era conocida por su participación en el programa ‘Venga la Alegría’ de Honduras, donde compartía recetas y consejos de cocina. / IG

¿Qué le pasó a Sandra Díaz antes de morir?

La chef hondureña falleció el 10 de junio de 2026, justo cuando cumplía 46 años.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Sandra acudió a una clínica privada en Tegucigalpa, donde recibió tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente otro fármaco mediante una inyección en el cuello.

Después del procedimiento, comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general. Su pareja la trasladó al Hospital Escuela, donde se confirmó su fallecimiento.

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la atención médica que recibió antes de morir.

El informe forense reveló que Sandra Díaz murió por una hemorragia epidural reciente de médula espinal. / IG

Detienen a médico señalado por la muerte de Sandra Díaz

El caso dio un nuevo giro luego de que las autoridades hondureñas detuvieran al médico Pablo Alberto "N", quien atendió a la presentadora horas antes de su fallecimiento.

El profesional enfrenta señalamientos por el presunto delito de homicidio imprudente grave. Un juez ordenó su detención judicial y su ingreso al Centro Penitenciario Nacional de Támara mientras continúa el procedimiento.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas, cuando se analizarán los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.