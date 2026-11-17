Recientes conclusiones apuntan a un posible homicidio, aunque las autoridades de Nueva York mantienen que se trató de un suicidio / Especial

El especialista Michael Freeman revisó fotografías de la autopsia y elaboró una reconstrucción de la muerte del financiero

La muerte de Jeffrey Epstein, ocurrida en agosto de 2019 dentro de una prisión federal de Nueva York, vuelve a generar controversia después de que un especialista en medicina forense cuestionara la conclusión oficial de suicidio. Tras revisar fotografías, documentos de la autopsia y realizar una reconstrucción biomecánica, el experto Michael Freeman sostiene que algunas lesiones encontradas en el cuerpo del financiero estadounidense podrían ser más compatibles con un estrangulamiento provocado por otra persona.

El nuevo análisis fue elaborado por Freeman, editor en jefe de la revista científica Journal of Forensic and Legal Medicine, en colaboración con Anders Eriksson, profesor de medicina forense de la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, investigador especializado en los sesgos que pueden influir en las decisiones forenses. Los especialistas examinaron materiales proporcionados por el hermano de Epstein y presentaron sus conclusiones en Londres, planteando que la investigación original pudo haber pasado por alto elementos importantes.

Sin embargo, la hipótesis de homicidio no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses. La Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York, responsable de la autopsia practicada en 2019, mantiene su determinación de que Epstein murió por suicidio. La diferencia entre ambas interpretaciones ha reavivado las preguntas sobre lo ocurrido dentro del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde el financiero fue encontrado sin vida mientras enfrentaba cargos federales relacionados con explotación sexual.

Un nuevo análisis forense cuestiona la versión oficial sobre la muerte de Jeffrey Epstein / Especial

¿Por qué un experto asegura que Jeffrey Epstein pudo haber sido asesinado?

El especialista Michael Freeman dedicó varios meses a revisar los registros médicos relacionados con la muerte de Jeffrey Epstein, incluidos documentos de la autopsia que no habían sido difundidos públicamente. Su objetivo fue determinar si las lesiones registradas podían explicarse mediante el mecanismo de ahorcamiento establecido en la investigación oficial.

Después de analizar las fotografías y elaborar una reconstrucción de los hechos, Freeman concluyó que algunas marcas en el cuello y otras lesiones corporales no correspondían, desde su interpretación, con las características esperadas de un suicidio por ahorcamiento.

"Las lesiones que fueron documentadas por el médico forense no eran consistentes con el ahorcamiento suicida. Y las lesiones que se atribuyeron a algo más que una lucha o asalto físico se pasaron por alto", dijo Freeman a CBS News, basándose en su revisión de los registros de autopsias, fotos y una reconstrucción biomédica que produjo.

Una de las primeras señales que despertó sus sospechas apareció cuando examinó una fotografía del lado derecho del rostro y la parte superior del cuerpo de Epstein. En la imagen identificó marcas producidas por una ligadura alrededor del cuello que, a su juicio, presentaban características inusuales.

El especialista Michael Freeman considera que algunas lesiones podrían ser compatibles con un homicidio / Especial

"Cuando vi esta fotografía, mi primera reacción fue que es una lesión de aspecto muy inusual para un colgar en el cuello", dijo Freeman.

El especialista considera que estas observaciones justifican revisar la explicación oficial, aunque sus conclusiones representan una interpretación forense independiente y no una nueva determinación judicial sobre la causa de muerte.

¿Qué revelaron las fotografías de la autopsia de Jeffrey Epstein?

Uno de los principales argumentos de Michael Freeman está relacionado con las marcas visibles en el cuello del financiero. De acuerdo con su análisis, los registros originales describieron una lesión inclinada que parecía corresponder con un ahorcamiento, pero las fotografías mostraban otras características que no fueron suficientemente explicadas.

"El patrón de lesión fue descrito como una lesión inclinada o pico que era una descripción perfecta para un ahorcamiento. Pero eso no es lo que vimos cuando vimos las fotos", dijo Freeman.

La investigación original estuvo marcada por fallas en la vigilancia y preservación de evidencia / Especial

El investigador identificó dos marcas de ligadura en diferentes posiciones del cuello, una de ellas situada por debajo de la otra. Según explicó, esta distribución resulta difícil de conciliar con el mecanismo de suspensión corporal descrito en la investigación oficial.

"No hay ningún mecanismo para producir una segunda marca que sería menor. Incluso si la ligadura estuviera atada con dos bucles, ambos bucles subirían al punto en que estaba atado porque ese es el punto de anclaje", dijo Freeman.

Durante la revisión también se consideró la posibilidad de que Epstein hubiera realizado más de un intento de ahorcamiento. No obstante, Freeman sostuvo que esa explicación resultaba poco probable debido a las lesiones que presentaba en estructuras internas del cuello.

El experto señaló que, para producir algunas de esas heridas en un primer intento y después repetir la acción, el financiero habría tenido que conservar la conciencia pese a sufrir lesiones importantes.

"Eso no es lo que hacen los ahorcamientos suicidas... El cuerpo se vuelve inconsciente y luego es el peso del cuerpo el que produce la abrasión, no ningún tipo de salto de carrera hacia él. Esa oportunidad realmente no está ahí. Ese no es un escenario realista para cualquier ahorcamiento descrito en ninguna de las literaturas de todo el mundo".

¿Jeffrey Epstein fue estrangulado dentro de su celda?

La hipótesis alternativa planteada por Michael Freeman es que Jeffrey Epstein pudo haber sido atacado por otra persona mediante una ligadura colocada alrededor del cuello, en lugar de haberse quitado la vida por ahorcamiento.

"El escenario alternativo es que hubo un estrangulamiento que ocurrió", dijo Freeman. En particular, las marcas horizontales en el cuello de Epstein apuntan a que la ligadura se extraiga de detrás de él, dijo.

Para sustentar esta interpretación, el investigador examinó fotografías de la celda donde fue encontrado el financiero. En ellas identificó diferentes fragmentos de tela naranja, similares a la ropa de cama utilizada por los internos del centro penitenciario.

Entre esos objetos destacó un trozo de tela con nudos que, según su reconstrucción, podría haber producido algunas de las marcas observadas en el cuello.

"Esa es una ligadura estrecha, de doble anudado, en bucle que se encontró en la célula que se dejó caer en una esquina cerca del escritorio. Y si los juntamos en un formato en el que el nudo, uno de estos nudos, se aplica como presión para producir esta abrasión irregular en la parte posterior del cuello, en realidad tenemos una explicación bastante buena para todas las lesiones", dijo Freeman.

El especialista también señaló que la tela que considera relevante para su hipótesis no fue recogida para su examen por el médico forense, una circunstancia que limita la posibilidad de comprobar si efectivamente estuvo relacionada con las lesiones.

¿Qué otras lesiones encontraron en el cuerpo de Jeffrey Epstein?

Además de las marcas en el cuello, Freeman cuestionó el origen de lesiones detectadas en otras partes del cuerpo, particularmente en el hombro izquierdo y la espalda del financiero. El especialista elaboró una reconstrucción biomecánica mediante modelos tridimensionales que buscaban reproducir, con la mayor precisión posible, las características físicas de Epstein y las condiciones descritas por el personal penitenciario que encontró su cuerpo.

"El análisis biomecánico fue diseñado para poder mapear las lesiones en un modelo que estaba ... lo más cerca posible de la anatomía y el tamaño y la forma de Epstein", dijo Freeman.

A partir de esta reconstrucción, el investigador concluyó que algunas heridas podían explicarse mediante un ahorcamiento, pero otras requerían una interpretación diferente.

"Tenemos demasiadas otras lesiones que no se explican por ningún ahorcamiento suicida. Porque no me importa cómo se encuentre a este tipo, ¿de dónde vinieron estas otras lesiones? Preguntó Freeman. "¿Cómo se obtiene la hemorragia de tejido blando profundo en su hombro izquierdo? ¿Cómo se le hace la lesión en la espalda?"

El especialista considera que una hemorragia profunda en el hombro izquierdo podría estar relacionada con un traumatismo provocado por una fuerza externa, mientras que otras marcas serían compatibles con un posible forcejeo.

"Y vemos lo que parecía ser consistente con las marcas de las uñas por encima de la ligadura", dijo Freeman. "Y si lo pones todo junto, es más consistente con una estrangulación homicida desde atrás usando una ligadura de tela anudada estrecha".

¿Qué irregularidades hubo en la investigación de la muerte de Epstein?

La investigación sobre el fallecimiento de Jeffrey Epstein estuvo marcada por diferentes fallas en los procedimientos de vigilancia, preservación de evidencia y recopilación de testimonios dentro del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

El financiero fue encontrado sin vida alrededor de las 6:30 de la mañana del 10 de agosto de 2019, cuando un funcionario penitenciario identificado como Michael Thomas ingresó a su celda y descubrió el cuerpo.

De acuerdo con los registros examinados, Thomas señaló que Epstein estaba frío al tacto cuando lo encontró, una circunstancia que Freeman considera relevante para establecer cuánto tiempo llevaba muerto.

"El hecho de que al tacto, el cuerpo de Epstein estaba frío, indicaría que había estado muerto durante al menos unas horas", dijo Freeman

Uno de los principales problemas de la investigación fue que el cuerpo fue retirado de la celda pocos minutos después del hallazgo, lo que impidió documentar completamente su posición original antes de que llegaran los investigadores forenses.

Además, la celda no fue asegurada de manera adecuada para preservar todos los elementos que podían resultar importantes en el esclarecimiento de los hechos.

Los reportes también describen problemas con las cámaras de vigilancia, algunas de las cuales no funcionaban correctamente, así como inconsistencias en los registros elaborados por funcionarios penitenciarios durante las horas previas al fallecimiento.

Estas deficiencias fueron objeto de investigaciones posteriores y contribuyeron a mantener las dudas públicas sobre lo ocurrido, aunque las irregularidades en la vigilancia y la preservación de evidencia no demuestran por sí mismas que Epstein haya sido asesinado.

¿Por qué los guardias de la prisión fueron cuestionados?

Otro de los elementos señalados en la investigación está relacionado con la actuación de los funcionarios penitenciarios encargados de vigilar el área donde se encontraba Jeffrey Epstein.

Según los registros del Departamento de Justicia estadounidense, algunos trabajadores falsificaron documentos y ofrecieron versiones incorrectas sobre las actividades que realizaron durante la noche anterior y la mañana del fallecimiento.

El funcionario Michael Thomas, señalado como la persona que encontró el cuerpo, no proporcionó inicialmente una declaración completa a los investigadores y fue entrevistado posteriormente, después de enfrentar acusaciones relacionadas con la falsificación de registros.

De acuerdo con la información revisada por CBS News, los investigadores federales tardaron aproximadamente dos años en obtener su testimonio, mientras que la entrevista con la médica forense responsable del examen del cuerpo ocurrió todavía después.

Freeman utilizó la descripción posterior de Thomas para reconstruir la posición en la que supuestamente fue encontrado Epstein, colgado de una estructura de la cama. Sin embargo, la ausencia de una documentación completa de la escena original complicó la posibilidad de comprobar todos los detalles del hallazgo.

Estas circunstancias forman parte de las críticas dirigidas al manejo del caso, especialmente porque la muerte de un detenido bajo custodia federal requiere procedimientos rigurosos de vigilancia e investigación.

¿Qué pasó con las cámaras de seguridad la noche en que murió Epstein?

Las fallas en los sistemas de videovigilancia de la prisión también han sido uno de los aspectos más discutidos desde la muerte del financiero. De acuerdo con los reportes citados, varias cámaras instaladas en el área donde se encontraba Epstein no funcionaban, lo que dificultó reconstruir con precisión los movimientos ocurridos cerca de su celda.

Los investigadores pudieron revisar imágenes de una cámara que registraba un espacio común conectado con diferentes niveles del centro penitenciario, aunque el material no ofrecía una vista directa de todo lo ocurrido dentro de la celda.

Entre los elementos examinados posteriormente se encontraba una figura o mancha de color naranja que aparecía en las imágenes cerca de una escalera, cuyo significado no quedó aclarado en los reportes mencionados.

La existencia de este detalle ha generado preguntas sobre si se revisaron suficientemente todos los movimientos registrados durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. No obstante, las imágenes descritas no permiten identificar de manera concluyente a una persona involucrada en un posible homicidio, ni constituyen una prueba directa de que alguien ingresara a la celda para atacar a Epstein.