¿Quién es ‘La Rana’? Detienen a presunto operador de célula del CJNG en Jalisco

Jonathan “N”, alias “La Rana”, fue detenido durante un operativo federal en Ocotlán, Jalisco. / @GabSeguridadMX

Jonathan “N” fue capturado en el municipio de Ocotlán durante un despliegue de fuerzas federales que incluyó cateos en tres domicilios y el aseguramiento de armas, vehículos y dinero en efectivo

Autoridades federales detuvieron a Jonathan “N”, alias “La Rana”, señalado como presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, este viernes 27 de noviembre.

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La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido estaría relacionado presuntamente con una célula delictiva vinculada con homicidios y venta de droga en la región.

¿Cómo fue el operativo en el que detuvieron a ‘La Rana’?

La detención se llevó a cabo luego de que elementos federales ejecutaran cateos en tres inmuebles ubicados en Ocotlán, como parte de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En las diligencias participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, junto con personal de la SSPC y la Marina.

Durante el despliegue, Jonathan “N” fue detenido en flagrancia y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

¿Qué aseguraron durante la detención de ‘La Rana’?

Además de la captura del presunto operador del CJNG, las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos objetos y vehículos localizados durante los tres cateos. Entre lo decomisado se encuentran: Dos armas de fuego: una larga y una corta.

Una caja de cartuchos.

Seis vehículos.

Un dron.

Una máquina contadora de dinero.

Diversos dispositivos electrónicos.

Dinero en efectivo, cuyo monto todavía no ha sido cuantificado.

Dos prendas alusivas a un grupo delictivo. Los objetos quedaron a disposición de las autoridades para integrarlos a las investigaciones.

Por ahora, no se ha informado sobre una sentencia en su contra. La Fiscalía precisó que el detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.