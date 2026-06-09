Álvaro Díaz confirma gira por México: fechas, ciudades y preventa del OMAKASE Tour 2026

Los seguidores mexicanos de Álvaro Díaz ya tienen fechas para verlo en vivo. El cantante puertorriqueño incluyó al país dentro de su próxima gira internacional y visitará diez ciudades entre septiembre y octubre de 2026, llevando a los escenarios el concepto de su más reciente producción musical.

La ruta por México comenzará el 19 de septiembre en Mérida, para después continuar por Puebla, Toluca, Guadalajara, Tijuana, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, León y concluir el 9 de octubre en la Ciudad de México, donde se presentará en el Palacio de los Deportes.

Uno de los conciertos que ha generado expectativa es el programado para el 7 de octubre en Poliforum León, recinto que formará parte de una gira diseñada para trasladar al formato en vivo la propuesta visual y sonora que caracteriza la nueva etapa artística del intérprete.

El cantante puertorriqueño visitará diez ciudades mexicanas como parte de una gira que contempla 33 fechas en América Latina y Estados Unidos./ AP

Una gira que busca llevar el universo de OMAKASE fuera del estudio

Más que una serie de conciertos, el recorrido representa la expansión de un proyecto creativo que Álvaro Díaz desarrolló durante varios años. Bajo el nombre de "OMAKASE", el artista construyó un álbum conceptual inspirado en una tradición japonesa donde el cliente deja en manos del chef la selección completa de su experiencia gastronómica.

Esa idea fue trasladada al terreno musical mediante un repertorio integrado por 16 canciones, concebidas como parte de una experiencia conectada. El resultado combina elementos de música urbana, sonidos electrónicos, pop alternativo y ritmos caribeños que dan identidad al proyecto.

La producción reunió además a colaboradores destacados de la escena actual como Tainy, Latin Mafia, Jesse Báez, Akrilla y RUBI, fortaleciendo una propuesta que ha llamado la atención tanto por su sonido como por el desarrollo visual que acompaña cada lanzamiento.

El intérprete de "Paranoia" y "Pienso en ti" presentará un espectáculo con una propuesta visual inspirada en la estética japonesa de OMAKASE./ Alvaro Díaz

¿Cuándo inicia la venta de boletos para los conciertos en México?

Quienes deseen asistir a alguna de las fechas mexicanas podrán acceder a la preventa el 11 de junio a partir de las 11:00 horas. Un día después, el 12 de junio, comenzará la venta general en el mismo horario a través de los canales autorizados.

Hasta ahora no se han revelado los precios oficiales para ninguno de los conciertos programados en México. Sin embargo, los seguidores tienen la posibilidad de registrarse en alvarodiaz.com para obtener un Código de Venta a Fans, mecanismo que permitirá acceder a información prioritaria relacionada con los boletos.

El anuncio de esta gira llega en un momento importante para la carrera del puertorriqueño.