El jugador de las Águilas cumplió 150 partidos con la camiseta azulcrema

América reconoció a Israel Reyes antes del Clásico Nacional frente a Chivas. En la cancha del Estadio Banorte, el futbolista mexicano recibió un homenaje por alcanzar los 150 partidos con la camiseta azulcrema, aunque la publicación del momento terminó acompañada por críticas de aficionados hacia la alineación elegida por Guillermo Almada.

Previo al calentamiento de las Águilas, Reyes recibió una playera conmemorativa con su nombre y el número 150 en la espalda. El reconocimiento celebró la cantidad de encuentros que el seleccionado mexicano ha disputado desde su llegada al conjunto de Coapa.

El club compartió imágenes del homenaje a través de sus redes sociales, donde mostró al futbolista posando con la camiseta conmemorativa sobre el terreno de juego antes de disputar una nueva edición del partido ante Guadalajara.

Israel Reyes, jugador del América, previo al Clásico de Clásicos ante Chivas | @ClubAmerica

Israel Reyes alcanzó los 150 partidos con América

Reyes llegó al América procedente de Puebla y con el paso de los torneos se convirtió en un elemento habitual dentro del plantel azulcrema. Su etapa con las Águilas también coincidió con los títulos conseguidos por el equipo durante los últimos años.

El defensa alcanzó la cifra de 150 encuentros en medio de su consolidación dentro del futbol mexicano. Además de su participación con América, sus actuaciones le permitieron mantenerse entre los jugadores considerados para la Selección Mexicana.

Israel Reyes en lamento en el partido de América ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Por qué la afición del América criticó en redes?

Sin embargo, el homenaje quedó en segundo plano entre parte de las respuestas que recibió la publicación del América. Algunos aficionados aprovecharon el espacio para expresar su inconformidad con las decisiones de Guillermo Almada para enfrentar a Chivas.

Los comentarios no estuvieron dirigidos principalmente al reconocimiento de Reyes, sino a la alineación presentada por el entrenador para el Clásico Nacional. Parte de los seguidores cuestionó las decisiones del cuerpo técnico de cara a uno de los encuentros más importantes de la fase regular.