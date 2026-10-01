Las Águilas y La Máquina chocan tras su espectacular partido en Liga MX

El partido amistoso entre América y Cruz Azul se transmitirá en vivo por televisión de paga se podrá seguir a través de TUDN y por la plataforma de streaming ViX. Para los aficionados en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en UniMás y TUDN, permitiendo seguir las acciones de este Clásico Joven que se juega hoy, jueves 1 de octubre de 2026.

Un Clásico Joven con sabor a revancha en San Diego

Aprovechando la pausa en el torneo local por la Fecha FIFA, las Águilas del América y la Máquina de Cruz Azul se trasladan a territorio estadounidense para mantener el ritmo competitivo. El escenario de este vibrante encuentro será el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California, donde se espera un lleno total debido a la gran cantidad de aficionados de ambos equipos en la región.

A pesar de ser un encuentro de carácter amistoso, la rivalidad entre estas dos instituciones garantiza intensidad en la cancha. Ambos directores técnicos buscarán aprovechar los 90 minutos para probar variantes tácticas, dar minutos a futbolistas que han tenido menor actividad en el torneo regular y mantener a sus plantillas a punto para la reanudación de la Liga MX.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

Ausencias por Fecha FIFA

El reto para ambos estrategas será armar sus once titulares competitivos a pesar de las múltiples ausencias debido a las convocatorias de selecciones nacionales. Tanto América como Cruz Azul han tenido que ceder a varias de sus figuras clave para las eliminatorias y partidos internacionales de este parón de octubre, lo que abrirá las puertas a los jóvenes de las fuerzas básicas para mostrarse en un escenario internacional.

Gabriel 'Toro' Fernández, en festejo de gol con Cruz Azul, ante América | MEXSPORT

Horario y detalles clave del América vs. Cruz Azul

Para que no te pierdas ningún detalle del compromiso, aquí tienes la ficha técnica del partido:

Fecha: Jueves 1 de octubre de 2026

Horario: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México) / 19:30 horas (Hora local de San Diego)

Sede: Snapdragon Stadium (San Diego, California)

Canales de TV en México: TUDN

Streaming en México: ViX