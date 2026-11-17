Apagón en México 18 de noviembre: ¿qué estados se quedarán sin luz y por cuántas horas?

Conoce las calles, colonias y horarios de los cortes / FB: @CFENacional

La Comisión Federal de Electricidad tiene previstas interrupciones del servicio eléctrico en zonas de Coahuila y Veracruz por trabajos de mantenimiento

Habitantes de distintas zonas de Coahuila y Veracruz deberán tomar precauciones este miércoles 18 de noviembre de 2026, debido a los cortes de energía eléctrica previstos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte de las labores de mantenimiento y modernización de su infraestructura. Las suspensiones afectarán sectores específicos y podrían prolongarse hasta ocho horas, por lo que se recomienda organizar las actividades que requieren electricidad.

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De acuerdo con la información difundida sobre los trabajos, las interrupciones se concentrarán en Torreón, Coahuila, y Tantima, Veracruz, donde se realizarán maniobras para mejorar las condiciones de la red eléctrica. Aunque estos procedimientos pueden generar molestias entre los usuarios, forman parte de las labores necesarias para conservar el funcionamiento de las instalaciones y prevenir fallas en el suministro.

La CFE tiene previstos cortes de luz en Coahuila y Veracruz para el 18 de noviembre / FB: @CFENacional

Los horarios previstos varían dependiendo de la ubicación. En algunas colonias de Torreón, el servicio podría suspenderse desde las 10:30 hasta las 18:30 horas, mientras que en otros sectores el corte está contemplado de 10:00 a 16:00 horas. En el municipio veracruzano de Tantima, la interrupción está programada por un periodo de ocho horas, por lo que las familias y establecimientos deberán considerar las afectaciones que podrían presentarse durante la jornada.

¿Dónde habrá cortes de luz de la CFE este miércoles 18 de noviembre?

Los cortes programados para el 18 de noviembre de 2026 contemplan diferentes sectores del municipio de Torreón, Coahuila, donde las cuadrillas realizarán trabajos en la infraestructura eléctrica durante buena parte del día.

Una de las zonas incluidas es la colonia Prolongación de los Nogales, específicamente en las calles de las Cigüeñas, de los Cerezos y de los Halcones, donde la suspensión del suministro está prevista entre las 10:30 y las 18:30 horas.

En la colonia Residencial Las Torres Sector II, los trabajos se concentrarán en la avenida Torre de la Libertad, con el mismo horario de interrupción, por lo que los residentes podrían permanecer hasta ocho horas sin servicio eléctrico.

Algunas colonias de Torreón podrían permanecer hasta ocho horas sin electricidad /FB: @CFENacional

Otro de los sectores contemplados es la colonia Cuarto de Cobián Centro, en el área comprendida entre las calles Francisco Zarco Sur y Augusto Villanueva, así como entre las avenidas Presidente Carranza y Matamoros. En esta zona, el corte está programado de 10:00 a 16:00 horas, con una duración estimada de seis horas.

Lista de colonias y horarios de los apagones en Coahuila

Para facilitar la consulta de los usuarios, estos son los sectores y horarios incluidos en la información de los cortes programados:

Municipio y colonia Calles o sectores afectados Horario Torreón: Prolongación de los Nogales De las Cigüeñas, de los Cerezos y de los Halcones 10:30 a 18:30 horas Torreón: Residencial Las Torres Sector II Avenida Torre de la Libertad 10:30 a 18:30 horas Torreón: Cuarto de Cobián Centro Entre Francisco Zarco Sur y Augusto Villanueva, y entre Presidente Carranza y Matamoros 10:00 a 16:00 horas

Por esta razón, quienes habitan en las calles mencionadas pueden anticipar sus actividades domésticas y laborales, especialmente aquellas que requieren una conexión constante a la energía eléctrica.

La CFE cuenta con la línea 071 para reportar fallas en el suministro eléctrico / FB: @CFENacional

¿Qué municipios de Veracruz se quedarán sin luz el 18 de noviembre?

En el estado de Veracruz, los trabajos programados contemplan una suspensión temporal del suministro eléctrico en el municipio de Tantima, ubicado en la región norte de la entidad. De acuerdo con el aviso referido, la cabecera municipal y localidades aledañas se encuentran entre las zonas que podrían experimentar interrupciones durante el miércoles.

El horario establecido para estas labores es de 10:00 a 18:00 horas, lo que representa una suspensión prevista de ocho horas. A diferencia de la información difundida para Torreón, no se especificaron los nombres de todas las localidades de Tantima que podrían resultar afectadas, por lo que los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos correspondientes a su comunidad.

La interrupción está relacionada con las labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y no debe confundirse con una falla generalizada del sistema de suministro en Veracruz.

¿Por qué la CFE realizará cortes de electricidad?

Los cortes programados forman parte de las labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, actividades que requieren intervenir distintos componentes de la red de distribución.

Durante estos procedimientos, puede ser necesario suspender temporalmente el paso de energía para que el personal técnico realice las maniobras de manera segura. Este tipo de trabajos busca conservar las instalaciones en condiciones adecuadas, atender necesidades de mantenimiento y reducir el riesgo de fallas posteriores.

Sin embargo, la información disponible no detalla las maniobras técnicas específicas que se realizarán en cada colonia o municipio, por lo que no es posible precisar si se sustituirán cables, transformadores u otros equipos.

También es importante distinguir los cortes programados por mantenimiento de los apagones imprevistos que pueden presentarse por condiciones meteorológicas, accidentes o desperfectos en la red.

En este caso, los avisos mencionados corresponden a suspensiones previstas para realizar trabajos en la infraestructura.

¿A qué hora regresará la luz el miércoles 18 de noviembre?

Con base en los horarios difundidos, el suministro eléctrico en las zonas de Torreón, Coahuila, está previsto para restablecerse al concluir los trabajos, aproximadamente a las 16:00 o 18:30 horas, dependiendo de la colonia.

En el caso de Tantima, Veracruz, la finalización de las maniobras está contemplada para las 18:00 horas. No obstante, estos horarios corresponden a la programación anunciada y no constituyen una garantía de restablecimiento exacto, ya que podrían presentarse ajustes durante la ejecución de las labores.

Por ello, los usuarios de las zonas afectadas deben considerar los periodos completos de suspensión al organizar sus actividades y consultar los canales oficiales de la CFE en caso de modificaciones.