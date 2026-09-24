La vivienda del diseñador fue asegurada en San Cristóbal de Las Casas / Captura de pantalla

La Fiscalía de Chiapas aseguró el inmueble del diseñador tsotsil Alberto Gómez en San Cristóbal de Las Casas; lo señalan de un adeudo de más de medio millón de pesos

La Fiscalía General del Estado de Chiapas aseguró la casa del artesano y diseñador tsotsil Alberto López Gómez, ubicada en el barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de Las Casas. La diligencia ocurre después de que 14 artesanas indígenas de Aldama reclamaran el pago de 572 mil 800 pesos por prendas y textiles entregados durante varios años.

Las artesanas reclaman el pago de sus trabajos textiles / Captura de pantalla

De acuerdo con las artesanas, el adeudo corresponde a cientos de piezas como huipiles, rebozos, vestidos, gabanes, blusas, bufandas y caminos de mesa, algunas elaboradas para pedidos especiales. Las mujeres comenzaron a denunciar públicamente el caso en marzo y posteriormente presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía.

¿Por qué aseguraron la casa?

Tras el aseguramiento de su vivienda, las artesanas señalaron este miércoles que mantienen disposición para dialogar con el diseñador y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, advirtieron que, si no existe un acuerdo ni garantías de pago, consideran que el proceso debe continuar por la vía legal.

Alberto López Gómez ganó reconocimiento en eventos internacionales de moda / Flickr

También dijeron desconocer si López Gómez permanecía en el inmueble, pues aseguraron que no lo han visto recientemente, aunque señalaron que personas cercanas a él continúan entrando y saliendo de la propiedad.

Reclaman pago por sus textiles

Aseguraron que su principal interés es recuperar el dinero correspondiente a las prendas y textiles entregados, después de varios incumplimientos que, según su versión, se han prolongado durante años. “Lo que queremos es que ya nos pague”, expresaron.

Las mujeres indígenas buscan un acuerdo para recuperar el dinero / Captura de pantalla