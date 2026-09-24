La Fiscalía General del Estado de Chiapas aseguró la casa del artesano y diseñador tsotsil Alberto López Gómez, ubicada en el barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de Las Casas. La diligencia ocurre después de que 14 artesanas indígenas de Aldama reclamaran el pago de 572 mil 800 pesos por prendas y textiles entregados durante varios años.
De acuerdo con las artesanas, el adeudo corresponde a cientos de piezas como huipiles, rebozos, vestidos, gabanes, blusas, bufandas y caminos de mesa, algunas elaboradas para pedidos especiales. Las mujeres comenzaron a denunciar públicamente el caso en marzo y posteriormente presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía.
¿Por qué aseguraron la casa?
Tras el aseguramiento de su vivienda, las artesanas señalaron este miércoles que mantienen disposición para dialogar con el diseñador y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, advirtieron que, si no existe un acuerdo ni garantías de pago, consideran que el proceso debe continuar por la vía legal.
También dijeron desconocer si López Gómez permanecía en el inmueble, pues aseguraron que no lo han visto recientemente, aunque señalaron que personas cercanas a él continúan entrando y saliendo de la propiedad.
Reclaman pago por sus textiles
Aseguraron que su principal interés es recuperar el dinero correspondiente a las prendas y textiles entregados, después de varios incumplimientos que, según su versión, se han prolongado durante años. “Lo que queremos es que ya nos pague”, expresaron.
Tras conocer el aseguramiento, las 14 mujeres reiteraron que buscan recuperar los costos de sus trabajos y dijeron estar dispuestas a escuchar una propuesta para solucionar el conflicto.