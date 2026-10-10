La nueva edición de Money in the Bank ha empezado y vaya lucha de apertura tenemos

Money in the Bank 2026 ha dado inicio y con ello la oportunidad de ver a una nueva superestrella llegar a la cima de la escalera y alcanzar sus sueños de ser campeón en WWE. Nueva Orleans, después de tanta espera, tendrá otro show de una de las empresas más grandes de la lucha libre internacional para brindar otra noche histórica para la ciudad.

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Penta es uno de los favoritos para llevarse el maletín, siendo una de las estrellas favoritas para hacerse con este, pero no lo tendrá fácil, porque antes de soñar con ser campeón mundial tendrá que superar a otros coinco luchadores para conseguir una oportunidad única en la vida.

Roman Reigns retiene su Campeonato Mundial

La lucha de apertura fue LA Knight contra Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado. Una lucha que cumplió con creces, llena de falsos finales, grandes movidas y un retador poniendo en apuros al 'OTC'. Al final, el 'Jefe Tribal' conectó varios 'Superman Punches' y una lanza definitiva para llevarse la lucha, sumando otra defensa exitosa.

Al final del combate, The Bloodline y 946 salieron a atacarse para seguir con su elevada rivalidad que continuará en una lucha en pareja en Monday Night Raw el siguiente lunes.

Roman Reigns vence a LA Knight para retener su Campeonato | WWE

Tiffany Stratton es la ganadora del Money in the Bank Femenino

Por segunda vez en su carrera —convirtiéndose en la 2.ª luchadora en lograr eso—, Tiffanny Strattom ganó el maletín de Money in the Bank 2026 al derrotar a Lash Legend, Sol Ruca, Roxanne Perez, Lola Vice y Jayce Jane.

La lucha cumplió con sus sports; pese a algunas fallas que son normales de ver en este tipo de estipulaciones, la luchadora de Minnesota supo recuperarse al tener un accidente en el inicio de la lucha y así poder llevarse el maletín que le asegura una oportunidad titular por cualquier campeonato de su escogencia.

Strattom tiene la oportunidad de ganar y conseguir su segundo campeonato mundial, ya que en 2024 logró canjear exitosamente ante Nia Jax para coronarse campeona de la WWE, por lo que la lucha de Stephanie Vaquer puede sufrir la irrupción de la luchadora para conseguir otro campeonato mundial en su cintura.

Oba Femi sale avante ante The Vision

Dos colosos colisionaban en Money in the Bank y dieron una lucha del tamaño de los gigantes; pese a las interferencias de The Vision, los ataques sucios y muchas distracciones, Oba Femi logró salir con la mano en alto en su lucha ante Bronson Reed.

'The Ruler' sigue con paso imparable desde que subió al Roster Principal y sigue apuntando a lo más alto de la WWE, demostrando su gran poder físico que logra imponerse ante sus contrincantes.