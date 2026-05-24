Así quedó la Premier League y sus equipos para la próxima temporada en competiciones europeas

La temporada 2025-26 de la Premier League llegó a su fin dejando una de las campañas más emocionantes de los últimos años, con cambios importantes en la cima y nuevos protagonistas rumbo a las competencias europeas. Después de una intensa batalla a lo largo de 38 jornadas, el Arsenal volvió a tocar la gloria y se proclamó campeón de Inglaterra con 85 puntos, recuperando el trono del futbol inglés con una generación que combinó juventud, carácter y contundencia.

Así quedó la definición de competiciones europeas

El conjunto londinense logró sostener el liderato en el cierre del campeonato gracias a su solidez defensiva y la regularidad mostrada durante toda la campaña. Mikel Arteta finalmente consiguió devolverle la corona a los “Gunners”, quienes terminaron celebrando ante su afición un título que parecía escaparles desde hace varias temporadas.

Detrás del campeón apareció el Manchester City con 78 unidades. Aunque el cuadro dirigido por Pep Guardiola peleó hasta las últimas jornadas, algunos tropiezos inesperados terminaron alejándolos del tetracampeonato. Aun así, los “Citizens” aseguraron sin complicaciones su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League.

Arsenal vs Burnley | AP

La sorpresa positiva de la campaña fue el Manchester United, que cerró en la tercera posición con 71 puntos. Los rojos recuperaron protagonismo en Inglaterra gracias a una plantilla renovada y un futbol mucho más competitivo, regresando así a los primeros planos europeos después de campañas irregulares.

Por su parte, el Aston Villa confirmó que su crecimiento no fue casualidad y terminó cuarto con 65 puntos, sellando otro boleto histórico a Champions League. El último invitado inglés al máximo torneo continental fue el Liverpool, que pese a una campaña inconsistente logró quedarse con la quinta posición al sumar 60 unidades.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa | AP

¿Quiénes van a Europa League?

En los puestos de UEFA Europa League destacaron dos historias inesperadas. El Bournemouth firmó una temporada histórica al finalizar sexto con 57 puntos, mientras que el recién ascendido Sunderland sorprendió a toda Inglaterra al quedarse con el séptimo lugar con 54 unidades, consiguiendo un regreso soñado a las competencias continentales.

Sunderland vs Manchester United l AP

Finalmente, el Brighton & Hove Albion obtuvo el último boleto europeo disponible. Con 53 puntos, las “Gaviotas” aseguraron su lugar en la próxima UEFA Conference League, consolidando un proyecto deportivo que continúa creciendo temporada tras temporada dentro de la Premier League.

Con ello, Inglaterra ya conoce a sus representantes para la próxima campaña europea, donde varios clubes históricos buscarán regresar al protagonismo continental y otros intentarán seguir escribiendo páginas memorables en su historia.

Equipos ingleses clasificados a competencias europeas 2026-27

Arsenal — UEFA Champions League

Manchester City — UEFA Champions League

Manchester United — UEFA Champions League

Aston Villa — UEFA Champions League

Liverpool — UEFA Champions League

Bournemouth — UEFA Europa League

Sunderland — UEFA Europa League