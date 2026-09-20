En la jornada del Clásico Nacional, el líder sigue siendo el cuadro endiablado

Se terminó la Jornada 9 del Apertura 2026, lo que significa que ahora los equipos empezarán a pensar en la Fecha FIFA pues, aunque todavía jugarán la próxima semana varios clubes lo harán sin seleccionados. De momento, lo más alto de la tabla se mantiene sin movimientos.

Toluca fue sorprendido en casa por Santos, pero el empate entre Chivas y América del sábado los mantiene líderes del torneo. El cuadro escarlata suma 19 puntos, uno más que el rebaño y dos más que las Águilas. Aunque América podría tomar el liderato si es que gana su juego pendiente.

Cruz Azul se mantiene cuarto pese a también haber caído en su más reciente juego y Querétaro completa el Top 5 en un torneo que ya ha sorprendido a propios y extraños. Del otro lado, aparecen Juárez y Santos quienes pese a ganar, siguen en el fondo. La sorpresa es Tigres que está en el antepenúltimo puesto al sumar cuatro juegos sin ganar.

Así marcha la tabla general

La Jornada 9 del Apertura 2026 comienza a darle forma a la parte alta de la clasificación, aunque todavía quedan tres encuentros por disputarse. Con seis partidos ya finalizados, Toluca se mantiene como líder con 19 puntos, seguido por Chivas con 18 y América con 17, por lo que los tres primeros lugares ya no podrán modificarse durante el cierre de la fecha.

El Clásico Nacional terminó con empate 2-2 y permitió que Guadalajara conservara la segunda posición. El Rebaño llegó a 18 unidades después de nueve encuentros, mientras que las Águilas alcanzaron 17 puntos y permanecen en el tercer puesto, aunque con un partido menos que su máximo rival.

Uno de los principales movimientos se presentó con Monterrey, que derrotó 1-0 a Cruz Azul y llegó a 13 unidades. La Máquina, por su parte, se quedó con 15 puntos en el cuarto lugar, posición que todavía está en riesgo debido a que Tijuana, Querétaro y León tienen la posibilidad de superarlo antes de que concluya la jornada.

César Garza, jugador de Rayados, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

En la zona media, Puebla y Atlas aparecen igualados con 14 puntos, después de que La Franja empató 1-1 frente al Atlante y los Rojinegros repartieron unidades con Pumas por el mismo marcador. Los universitarios alcanzaron 12 puntos, mientras que Atlético de San Luis subió a nueve tras imponerse 3-1 al Necaxa.

La parte baja también sufrió modificaciones. FC Juárez consiguió su primera victoria del torneo al vencer 2-0 a Tigres, aunque continúa en el último lugar con tres unidades. Los felinos permanecen en la posición 16 con siete puntos, mientras que Santos Laguna ocupa el sitio 17 con cuatro y todavía tiene pendiente su compromiso ante Toluca.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7