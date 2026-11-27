ussama Idrissi fue héroe y villano en la victoria de Pachuca sobre Chivas: marcó dos golazos, pero terminó expulsado tras caer en las provocaciones de Efraín Álvarez

Pachuca sorprendió a Chivas al ganarle la Ida con Idrissi como protagonista, como héroe y villano, por sus dos golazos y por irse expulsado al meterse con la banca rival. Esta roja hay que acreditársela a la banca del Rebaño, en especial a un rojiblanco, y a la poca cabeza del marroquí.

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El Tuzo se perdió al desafíar

Tras el festejo del 2-1, al volver hacia el centro del campo, Idrissi clavó la mirada en la banca de Chivas; había un reto que detectó el árbitro: estaban Gabriel Milito y Efraín Álvarez, quien provocó al atacante hasta que el tuzo perdió la cabeza.

El Curro Hernández alcanzó al jugador pachuqueño para pedirle hasta en tres ocasiones que no respondiera, que se fuera, le advirtió, pero Idrissi no aguantó, le valió la indicación del árbitro, al que tenía enfrente, mordió el anzuelo y perdió, respondió.

Idrissi le hizo señas de ‘hablar y hablar’, le gritó con el árbitro enfrente; también realizó referencia a que ‘estaba gordo’, era para Efraín Álvarez. La segunda amarilla fue automática. Expulsado con el reglamento, con criterio exagerado, pero con el reglamento. El marroquí se equivocó; la banca de Chivas ganó.

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

Milito se lava las manos

De inmediato, Efraín se acercó a Milito para darle una palmadita en señal de victoria, felicitándolo en cuanto expulsaron al tuzo. Y es que en la cédula, el cuerpo arbitral hace referencia a Álvarez como el jugador con el que tuvo Idrissi el encontronazo, no con el entrenador.

En la conferencia postpartido, el estratega de Chivas aseguró: “No tengo ni idea de qué sucedió, conmigo no fue”. También se desentendió de lo que pasó. Como Poncio Pilatos.

Oussama Idrissi celebrando el empate ante Chivas en Liguilla | MEXSPORT

La soberbia del Malayo no va

Al técnico del Pachuca le preguntaron sobre la expulsión de Idrissi, pero contrario a lo que haría un estratega inteligente, Benjamín Mora pecó de soberbio, pues aseguró que le viene bien a su equipo que Ousama no juegue en Guadalajara, “para que descanse y esté en las Semifinales”. No se debe cantar victoria antes. Arrogante.

Sin Idrissi en la Vuelta, la misión de no perder se complica, pues el marroquí es un peso específico, una individualidad que compensa la falta de estrategia brillante en los Tuzos. Veamos.