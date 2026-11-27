Los constantes reclamos de Milito y el papel clave de Katia Itzel en la disputa

El técnico del Rebaño terminó amonestado tras descargar su molestia por el arbitraje

Más allá de la derrota 2-1 ante Pachuca en la ida de los Cuartos de Final, el banquillo de Chivas vivió su propio partido de alta tensión protagonizado por el técnico Gabriel Milito y la cuarta árbitra Katia Itzel García, quien se convirtió en el principal receptáculo de las quejas por las decisiones del silbante central Fernando "Curro" Hernández.

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La molestia en el área técnica rojiblanca escaló al máximo alrededor de la media hora de juego, cuando una infracción no sancionada detonó los reclamos de Milito y su cuerpo técnico hacia el comisario y la jueza mundialista del futbol mexicano.

Ante la insistencia y el tono elevado desde el banquillo tapatío, Katia Itzel García intentó calmar los ánimos sin éxito, por lo que optó por llamar a Hernández para que interviniera y mostrara la tarjeta amarilla al estratega argentino.

Katia Itzel García | MEXSPORT

De inmediato, los auxiliares de Milito tuvieron que sujetarlo y llevarlo de regreso a su zona para evitar que la discusión escalara hasta una expulsión que dejara al Guadalajara sin su entrenador para la vuelta.

¿Cómo reaccionaron Gabriel Milito y Benjamín Mora ante Katia Itzel García en el segundo tiempo?

Para la parte complementaria, aunque Milito arrancó con mayor mesura, el juego físico y la pierna fuerte con la que los Tuzos disputaban cada balón volvió a provocar que el timonel argentino buscara constantemente a la cuarta oficial, quien en reiteradas ocasiones le señaló que las entradas habían sido limpias.

Jugadores de Chivas reclaman a Idrissi en el partido conta Pachuca | IMAGO 7