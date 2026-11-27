Más allá de la derrota 2-1 ante Pachuca en la ida de los Cuartos de Final, el banquillo de Chivas vivió su propio partido de alta tensión protagonizado por el técnico Gabriel Milito y la cuarta árbitra Katia Itzel García, quien se convirtió en el principal receptáculo de las quejas por las decisiones del silbante central Fernando "Curro" Hernández.
Arbitraje del Pachuca vs Chivas de Cuartos de Final ‘calienta’ el encuentro de Ida
La molestia en el área técnica rojiblanca escaló al máximo alrededor de la media hora de juego, cuando una infracción no sancionada detonó los reclamos de Milito y su cuerpo técnico hacia el comisario y la jueza mundialista del futbol mexicano.
Ante la insistencia y el tono elevado desde el banquillo tapatío, Katia Itzel García intentó calmar los ánimos sin éxito, por lo que optó por llamar a Hernández para que interviniera y mostrara la tarjeta amarilla al estratega argentino.
De inmediato, los auxiliares de Milito tuvieron que sujetarlo y llevarlo de regreso a su zona para evitar que la discusión escalara hasta una expulsión que dejara al Guadalajara sin su entrenador para la vuelta.
¿Cómo reaccionaron Gabriel Milito y Benjamín Mora ante Katia Itzel García en el segundo tiempo?
Para la parte complementaria, aunque Milito arrancó con mayor mesura, el juego físico y la pierna fuerte con la que los Tuzos disputaban cada balón volvió a provocar que el timonel argentino buscara constantemente a la cuarta oficial, quien en reiteradas ocasiones le señaló que las entradas habían sido limpias.
El intercambio de opiniones en la banda no fue exclusivo del cuadro visitante, ya que Benjamín Mora también se sumó a las protestas reclamando las faltas sobre sus futbolistas, manteniendo ocupada a Katia Itzel García hasta que la intensidad de las quejas de Milito se diluyó en el cierre al consumarse el tropiezo del Rebaño Sagrado.