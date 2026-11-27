El DT de Chivas descartó polémicas arbitrales y habló sobre la situación de Idrissi

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, reconoció la dificultad que representó enfrentar a Pachuca en los Cuartos de Final, luego del resultado adverso en el partido de ida.

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Sin embargo, el estratega argentino aseguró que el Guadalajara tiene plena confianza en revertir la eliminatoria en el Estadio AKRON, donde buscará aprovechar la localía para conseguir su boleto a las Semifinales.

“El partido fue tal y como lo imaginábamos: muy disputado. Pachuca terminó muy bien el campeonato y sabíamos que nos enfrentaríamos a una eliminatoria complicada. Lo que sucedió hoy es un reflejo de ello. Todavía quedan 90 minutos en casa y trataremos de hacer valer nuestra localía. Tenemos la necesidad de ganar y la plena confianza de que podemos conseguirlo. Hay aspectos que debemos mejorar, pero la serie sigue abierta y confiamos en que el equipo pueda mostrar su mejor versión para avanzar a la siguiente ronda”, expresó.

Gabriel Milito dirige en la victoria en contra de Cruz Azul para asegurar el liderato | Imago7

El entrenador rojiblanco también descartó que el arbitraje haya tenido alguna influencia determinante en el desarrollo del encuentro, al considerar que fue un partido equilibrado, en el que a Chivas le costó imponer condiciones y encontrar el dominio futbolístico.

“En cuanto al arbitraje, no tengo nada que comentar. Considero que no hubo ninguna decisión determinante. Fue un partido muy parejo, en el que nos costó encontrar el dominio del juego”, señaló.

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

Reconoce la calidad de Idrissi

Uno de los futbolistas que marcó diferencia para Pachuca fue Oussama Idrissi, quien volvió a demostrar su capacidad individual con una actuación determinante. Milito reconoció las condiciones del atacante neerlandés y explicó que la presión del conjunto hidalguense también complicó el funcionamiento de su equipo.

“Pachuca tiene buenos futbolistas, como Idrissi, que son capaces de marcar diferencias y hacer cosas distintas dentro del campo. El encuentro se desarrolló como lo habíamos previsto, incluso en la manera en que atacaron. Sin embargo, nos faltó mayor tranquilidad para controlar el partido y tener una mejor circulación de la pelota. Ellos nos presionaron bien, nos quitaron precisión y el juego terminó convirtiéndose en una disputa constante. Ambos equipos salimos con la intención de ganar y tuvimos nuestras oportunidades”, explicó.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

Descarta problemas con Idrissi

Por otra parte, Gabriel Milito negó haber tenido algún altercado o intercambio de palabras con Oussama Idrissi, luego de una situación que se presentó durante el encuentro. El técnico argentino aseguró desconocer lo sucedido y evitó profundizar en el tema.

Asimismo, reconoció que una eventual ausencia del atacante representaría una baja importante para Pachuca, aunque consideró que el conjunto hidalguense cuenta con alternativas para suplirlo.

“Sobre lo que sucedió con el jugador rival, sinceramente no tengo idea. Conmigo no fue, porque no tengo ningún problema con ningún futbolista de Pachuca. Desconozco exactamente qué ocurrió. Sin duda, es una baja importante para ellos, especialmente por el momento que atraviesa, pero cuentan con otros jugadores de mucha calidad para reemplazarlo. Por nuestra parte, me voy a concentrar en preparar de la mejor manera al equipo para buscar la remontada”, comentó.

Gabriel Milito da indicaciones bajo la lluvia en el partido ante Monterrey | Imago7

Finalmente, el entrenador de Chivas insistió en que su equipo deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de marcar y la obligación de mantener el orden defensivo para conseguir el objetivo.