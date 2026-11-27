¡De héroe a villano! Así fue la expulsión de Oussama Idrissi por la cual se perderá la vuelta ante Chivas

Idrissi en lamento en el partido de Pachuca ante Chivas | MEXSPORT

El atacante marroquí se perderá la Vuelta de los Cuartos de Final en Guadalajara

Después de convertirse en el mejor jugador del partido, con dos golazos para llevarse la ventaja en los Cuartos de Final ante Chivas, Oussama Idrissi recibió una tarjeta roja por un festejo que el árbitro central, Fernando Hernández vio de frente.

¿Qué hizo Idrissi para salir expulsado?

Tras el segundo golazo, Idrissi realizó un gesto que fue considerado ofensivo y Hernández no dudó en sacar la tarjeta roja, lo que provocó una reacción de decepción para la afición de los Tuzos.

Benjamín Mora perderá a un elemento clave, que ha formado una gran sociedad con Salomón Rondón, y que puso en aprietos a la mejor defensiva del torneo para soñar con el pase a las Semifinales.

Pachuca pierde hombre clave

El marroquí causó dolores de cabeza a la línea defensiva del Rebaño, pues además de esos dos golazos también tuvo oportunidades peligrosas a lo largo del encuentro, y jugadas importantes que no concluyeron en anotaciones.

Jugadores de Chivas reclaman a Idrissi en el partido conta Pachuca | IMAGO 7

Para Chivas, la expulsión de Idrissi es una buena noticia, ya que tendrán una preocupación menos para buscar ese gol que le dé la clasificación a las Semifinales del Apertura 2026, la expectativa mínima para este equipo.

Por ahora, Pachuca se va tranquilo con la ventaja, pero Mora tendrá mucho trabajo que hacer para suplir la baja del atacante marroquí, en una cancha como la del Estadio Akron en la que es difícil sacar el resultado.