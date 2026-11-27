Rodolfo Pizarro, el ‘ídolo’ al que le faltó tiempo se reencuentra con Chivas en Liguilla

Rodolfo Pizarro como jugador de Pachuca ante Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

El mediocampista mexicano tuvo una breve, pero exitosa etapa con el Rebaño

Noche de reencuentro en el Estadio Hidalgo, con Rodolfo Pizarro como titular con Pachuca para enfrentar a Chivas en la Ida de los Cuartos de Final. El mediocampista mexicano fue clave en las últimas glorias del Rebaño Sagrado, por lo que cruzar caminos en una Liguilla es significativo.

¿Qué pasó con Rodolfo Pizarro en Chivas?

Rodolfo Pizarro, aún aclamado por los aficionados Rojiblancos, pintaba para convertirse en un ídolo del club, pues más allá de su entrega en la cancha, su impacto en la plantilla fue importante, desde goles, asistencias y funcionamiento en el esquema de Matías Almeyda.

El mediocampista llegó a Chivas precisamente desde Pachuca, por una cifra de casi 15 millones de euros, pero rápidamente cumplió las expectativas. Sumado a ello, su carisma hizo que la afición le tomara cariño casi de inmediato.

En 58 partidos con el Rebaño, Pizarro anotó 15 goles y sirvió 10 asistencias. En dicha etapa conquistó títulos como la Liga MX, Copa MX y una Concachampions, exactamente los últimos tres títulos oficiales del club.

Rodolfo Pizarro como jugador de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Pizarro, trascendental en la Liguilla del último título de Chivas

En su primer torneo, el ‘20’ en aquel entonces de Chivas fue trascendental en la Liguilla, pues anotó contra Toluca en las Semifinales y uno más en la Gran Final ante Tigres, que a la postre ayudó para levantar el título número 12 del Guadalajara.

Después de la conquista de la Concachampions en 2018, Pizarro fue vendido a Rayados de Monterrey, lo que significó un duro golpe tanto para la plantilla como para la afición, que en cada ocasión que se reencuentra con Chivas le hacen saber su agradecimiento.

Rodolfo Pizarro en celebración como jugador de Chivas | IMAGO 7