¡Las leyendas de Chivas vuelven a la cancha! Ramón Ramírez y el Conejo Brizuela encabezan el encuentro en CDMX

Leyendas de Chivas previo a un partido de exhibición | MEXSPORT

El conjunto rojiblanco se enfrentará a la Selección de Ligas de la Ciudad de México este sábado en el Estadio Jesús Palillo Martínez

Las figuras que dejaron huella con la camiseta de Chivas volverán a reunirse en el terreno de juego, debido a que el próximo sábado, un grupo de exfutbolistas rojiblancos disputará un partido de exhibición frente a la Selección de Ligas de la Ciudad de México, en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en la Ciudad Deportiva, en Iztacalco.

El encuentro está programado para las cuatro de la tarde y contará con la participación de diversos jugadores, entre ellos Ramón Ramírez, Isaac “Conejo” Brizuela, Joel “Tiburón” Sánchez, Héctor Reynoso, Omar Esparza, Cristian “Avión” Calderón, Sergio Santana y Michael Pérez, además de otras figuras que formaron parte de distintas generaciones del equipo tapatío.

La intención será reunir nuevamente a los aficionados con jugadores que protagonizaron diferentes etapas de la historia rojiblanca, en una jornada que permitirá recordar algunos de los momentos que marcaron su paso por el futbol mexicano.

Ramón Ramírez, exfutbolista de Chivas, en un partido de Leyendas | MEXSPORT

Un antecedente para los partidos de leyendas

Este tipo de encuentros ya tuvo presencia en la Ciudad de México. En septiembre de 2026, el Estadio Jesús “Palillo” Martínez recibió un partido entre leyendas del futbol mexicano y una selección de jugadores de las ligas capitalinas, con nombres como Alberto “Venado” Medina, Ramón Morales, Daniel Osorno, Salvador Carmona y Jonny Magallón

Aquella convocatoria reunió a exfutbolistas de distintas generaciones y contó con actividades adicionales para los asistentes.

Afición de Chivas durante el Clásico de Leyendas

Precios y convivencia con los jugadores

Los aficionados podrán adquirir entradas de dos modalidades: general, con un costo de 350 pesos, y Diamante, de 800 pesos, con disponibilidad limitada a 120 lugares. Este último acceso contempla una convivencia de una hora con los jugadores, además de fotografías y autógrafos.