Pachuca y Chivas tendrán un Hidalgo a reventar al conocerse que ya no hay boletos disponibles

El primer capítulo de los Cuartos de Final en la Bella Airosa apunta a una gran entrada; los precios de las localidades llegaron hasta los mil 150 pesos

Comienza el camino de Liguilla tanto para Pachuca como Chivas y en el Estadio Hidalgo se espera un lleno, pues los boletos ya están agotados en el canal de distribución oficial de los Tuzos. Hasta el mediodía de este jueves, todavía había disponibilidad.

¿Cuál era el costo de los boletos para la Ida de Cuartos de Final entre Pachuca y Chivas?

Los rangos de precios estaban entre 950 pesos hasta los mil 150, un costo que incrementó respecto a la última jornada del torneo regular en el inmueble de la Bella Airosa, en la que los Tuzos recibieron al Toluca.

Salomón Rondón celebrando gol de Pachuca vs Toluca | IMAGO7

El aumento fue entre 60.4 hasta 91.1 por ciento, pues en las cabeceras el costo ante Toluca fue de 497 pesos, mientras que en este duelo de Cuartos de Final fue de 950, es decir, un incremento de 453 peso (91.1 por ciento)

En las zonas oriente y poniente, el boleto contra los Diablos estaba en 607 y ahora contra Chivas el costo fue por 1,050, un aumento de 73 por ciento. Por último, en las playeras subió de 717 a mil 150, incremento de 60.4 por ciento.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Cabe señalar que el aumento no fue únicamente por ser Liguilla, sino que también por el rival, ya que en este mismo torneo, Chivas ya había visitado el Estadio Hidalgo y en ese momento los costos eran desde los 937 pesos a mil 150, un rango muy similar al de los Cuartos de Final.

¿Habrá más gente de Chivas?

Estadio Hidalgo en el Pachuca vs Atlas de la J6 del Clausura 2026 l IMAGO7

El Estadio Hidalgo es una de las plazas en las que la afición de Chivas acostumbra a visitar, y horas antes del comienzo del partido, la gente del Rebaño arribó a la ciudad de Hidalgo, por lo que se espera que haya mayoría Rojiblanca.