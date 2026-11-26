¡Ser segundo es mejor que ser líder! La posición que más títulos ha conquistado en la Liga MX

El segundo lugar de la clasificación suma 17 campeonatos en torneos cortos

En la Liga MX, terminar como líder de la fase regular no garantiza levantar el trofeo, debido a que desde la implementación de los torneos cortos, en el Invierno 1996, el segundo lugar de la tabla general se convirtió en la posición más exitosa, con 17 campeonatos de los 59 disputados hasta el Clausura 2026.

De acuerdo con el registro de campeones por posición, el primer y tercer lugar comparten el segundo puesto de esta clasificación, con 13 títulos cada uno. Esto significa que las tres primeras posiciones concentran 43 de los 59 campeonatos, aunque la cima de la clasificación no es la más efectiva para conquistar la Liga.

La estadística también refleja que la Liguilla puede cambiar cualquier pronóstico, ya que el octavo lugar suma seis títulos, el quinto registra cuatro, mientras que el cuarto y el séptimo cuentan con tres y dos conquistas, respectivamente. El noveno puesto solamente consiguió un campeonato, mientras que el sexto y el décimo todavía no han tenido un equipo campeón.

Logo de la Liga MX | IMAGO7

Toluca domina el historial de torneos cortos

En cuanto a los clubes más ganadores, Toluca tomó el liderato en solitario después de conquistar el bicampeonato en 2025. Los Diablos Rojos acumulan nueve títulos desde el Invierno 1996, por encima del América, que tiene ocho, y Pachuca, con siete. Tigres y Santos Laguna comparten el cuarto puesto con seis campeonatos cada uno.

Diez equipos concentran los títulos recientes

La tendencia también se observa en los últimos 12 años, debido a que diez clubes protagonizaron la disputa por los campeonatos durante ese periodo: América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Pachuca, Toluca, León, Santos y Atlas.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT