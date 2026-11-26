El ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol es el principal candidato de la directiva felina

Los movimientos en la directiva de Tigres comienzan a tomar mayor relevancia de cara al Clausura 2027. La baraja de nombres para ocupar la presidencia del club ha comenzado a tomar forma, aunque uno de los candidatos ha generado mayor ruido en las últimas horas: Yon de Luisa, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

De Luisa apunta a Tigres

Con información de El Francotirador, luego del fracaso del equipo en el Apertura 2026 y de poner fin a una racha de más de una década clasificando a la Liguilla, la directiva de la 'U' de Nuevo León no quiso dejar pasar más tiempo y comenzó a planear su nuevo proyecto, el cual estaría encabezado por Yon de Luisa.

El ingeniero ya habría sostenido sus primeras pláticas con los altos mandos de CEMEX, por lo que sería cuestión de tiempo para que ambas partes lleguen a un acuerdo que le permita tomar las riendas del club y comenzar con la reestructuración lo antes posible.

Yon de Luisa como presidente de la Liga MX | IMAGO7

¿Cuáles son los antecedentes de Yon de Luisa en el futbol mexicano?

Desde 2018, el ingeniero formó parte de la Federación Mexicana de Futbol, donde asumió la presidencia hasta 2023. Anteriormente, estuvo involucrado en la directiva del Club América y se desempeñó como vicepresidente de Televisa Deportes, por lo que su perfil encajaría con lo que busca Tigres: estabilidad y experiencia en la gestión deportiva.

Homenaje a Yon de Luisa l FMF

Tigres, en busca de estabilidad

La posible llegada de Yon de Luisa no solo representaría una nueva oportunidad para que Tigres se mantenga como uno de los candidatos al título temporada tras temporada, sino que también abriría la posibilidad de que CEMEX encuentre una nueva etapa de estabilidad, algo que no pudo consolidarse durante el breve periodo de Carlos Emilio González, quien permaneció menos de cinco meses en el cargo.

Por otro lado, el ingeniero tendría la responsabilidad de llenar un vacío importante que dejó Mauricio Culebro, tras su salida rumbo al Atlanta United. Durante los cinco años de gestión de Culebro, Tigres conquistó tres títulos: Liga MX, Campeones Cup y Campeón de Campeones. Por su parte, el equipo femenil sumó cuatro campeonatos de Liga y tres títulos de Campeón de Campeones.