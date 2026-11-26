No obstante que suenan las salidas de Nathan Silva y Rubén Duarte, la realidad en los Pumas es una y la posibilidad de que continúen en el equipo está latente, pues ambos futbolistas podrían mantenerse en la institución.
Fuentes allegadas a los Pumas aseguraron a RÉCORD que se sabe que en los medios se habla de su salida, pero la realidad es clara: "van poco a poco y asegurar que los dos quedan fuera de la institución" no es lo correcto.
En Pumas no quieren equivocarse. Luego de la compra de Robert Morales y la eliminación del campeonato, sabemos que en Universidad se dan un tiempo para enfriarse y reflexionar porque van "día con día".
Lo que es un hecho, y como se adelantó en este medio, es que Keylor Navas se queda en la institución y se descartan los rumores de una posible salida, como se llegó a especular en los medios.
Nathan Silva (llegó en junio de 2023): suma 144 partidos oficiales y 6 goles con la camiseta universitaria. Su contrato actual vence el 30 de junio de 2027.
Rubén Duarte (llegó en julio de 2024): acumula 95 partidos oficiales y 3 goles con el club. Al igual que Silva, tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027.
Como ya se mencionó en el caso de Luciano Herrera, le están buscando acomodo, pero no está descartado que, si no le encuentran lugar, pueda continuar en la institución; de ahí que ratifiquen a RÉCORD que los Pumas van "paso a paso", porque no hay margen de error con los auriazules.