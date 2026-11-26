¿Nathan Silva y Rubén Duarte se van de Pumas? El deseo es uno y la realidad es otra

El brasileño y el español tendrían su futuro en el aire, pero Universidad Nacional no cerraría sus puertas

​No obstante que suenan las salidas de Nathan Silva y Rubén Duarte, la realidad en los Pumas es una y la posibilidad de que continúen en el equipo está latente, pues ambos futbolistas podrían mantenerse en la institución.

​Fuentes allegadas a los Pumas aseguraron a RÉCORD que se sabe que en los medios se habla de su salida, pero la realidad es clara: "van poco a poco y asegurar que los dos quedan fuera de la institución" no es lo correcto.

Rubén Duarte previo a un partido con Pumas | MEXSPORT

​En Pumas no quieren equivocarse. Luego de la compra de Robert Morales y la eliminación del campeonato, sabemos que en Universidad se dan un tiempo para enfriarse y reflexionar porque van "día con día".

​Lo que es un hecho, y como se adelantó en este medio, es que Keylor Navas se queda en la institución y se descartan los rumores de una posible salida, como se llegó a especular en los medios.

​Nathan Silva (llegó en junio de 2023): suma 144 partidos oficiales y 6 goles con la camiseta universitaria. Su contrato actual vence el 30 de junio de 2027.

Nathan Silva, jugador de Pumas, previo a un partido de Liga MX | IMAGO7

​Rubén Duarte (llegó en julio de 2024): acumula 95 partidos oficiales y 3 goles con el club. Al igual que Silva, tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027.

​Como ya se mencionó en el caso de Luciano Herrera, le están buscando acomodo, pero no está descartado que, si no le encuentran lugar, pueda continuar en la institución; de ahí que ratifiquen a RÉCORD que los Pumas van "paso a paso", porque no hay margen de error con los auriazules.