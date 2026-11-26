La marca de Joel Huiqui con Cruz Azul que mete miedo en la Liguilla

Desde el Apertura 2025, los cementeros no conocen la derrota en fases finales y ahora apuntan a revalidar su corona ante La Fiera

Si alguien sabe jugar las Liguillas ese es Cruz Azul. La Máquina suma 10 partidos de Fase Final sin perder. Y este jueves el conjunto celeste busca seguir aumentando esta buena racha cuando se mida ante León en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Podría interesarte Liga MX El récord de puntos con el que Cruz Azul domina la Liga MX

Y es que estos registros se toman en cuenta desde el Apertura 2025, donde en Cuartos de Final La Máquina venció a Chivas. Sin embargo, en la Semifinal empató ante Tigres, pero por mejor posición en la tabla los felinos avanzaron a la final.

Para el Clausura 2026 Joel Huiqui tomó el timón del primer equipo y en Liguilla quedó invicto, fueron seis partidos en donde el DT de Cruz Azul no perdió. Comenzó venciendo a Atlas en Cuartos de Final, lo hizo también ante Chivas en Semifinal hasta llegar a la final vs Pumas y logró la décima en CU.

Es decir, el conjunto de La Noria suma 5 victorias y 5 empates en los últimos partidos de liguilla, el equipo celeste no conoce la derrota pues ya son 10 partidos en la fiesta grande del futbol mexicano que gana o empata.

Uriel Antuna como futbolista de Cruz Azul | IMAGO7

Otro dato que refuerza la constancia de La Máquina, es que si elimina a León, Cruz Azul alcanzará seis semifinales al hilo, pues desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo ha tenido regularidad en las últimas Liguillas, siempre calificando en los tres primeros lugares.

Objetivo Bicampeonato

El equipo cerró filas. El conjunto cementero se ha caracterizado por tener un plantel protagonista, pero también unido; el respaldo de directiva a Joel Huiqui al igual que los jugadores está en una sola dirección, lograr el bicampeonato.

Joel Huiqui previo a un partido de Cruz Azul | IMAGO 7