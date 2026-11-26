El futbolista de Universidad Nacional se decantó por La Máquina para la serie de Cuartos de Final

Luego de que Pumas quedó eliminado del Apertura 2026, uno de los primeros rostros de Universidad Nacional que apareció ante las cámaras fue el de Uriel Antuna. El atacante mexicano tuvo una breve interacción con una creadora de contenido, en la que mencionó que Cruz Azul llega más fuerte a la Liguilla, una opinión que no cayó bien entre algunos aficionados del conjunto auriazul.

¿Qué dijo Antuna?

A través de un video difundido en redes sociales, el actual futbolista de Pumas fue cuestionado sobre las series de Cuartos de Final de los Tuzos del Pachuca y La Máquina de Cruz Azul. Si bien Antuna intentó esquivar la pregunta, al final terminó decantándose por el conjunto cementero como el más fuerte.

Veo más fuerte a Cruz Azul (que a Pachuca)”, dijo Uriel Antuna.

Uriel Antuna en el Estadio Olímpico Universitario | Imago7

Aunque el futbolista mexicano no agregó más comentarios sobre la eliminatoria, la afición de Universidad Nacional no tardó en criticarlo, pues a muchos no les agradó que se pronunciara a favor de su exequipo, especialmente después del complicado torneo que vivieron los Pumas.

La declaración también generó polémica debido al pasado de Antuna con Cruz Azul, club en el que militó antes de dar el siguiente paso en su carrera. Su pasado con La Máquina hizo que su carrera tuviera una nueva 'chance' por lo que la hinchada de los universitarios no se vio contenta con sus palabras.

Uriel Antuna como futbolista de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo le fue a Antuna en el Apertura 2026?

Al igual que el resto de sus compañeros, el extremo derecho no tuvo el mejor de sus torneos, pues Pumas terminó en la posición 11 de la tabla general, a cuatro puntos del octavo lugar. El conjunto universitario cerró la fase regular con una racha de cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, resultados que le impidieron acceder a la Liguilla.

Por su parte, Uriel Antuna apenas pudo sumar 16 partidos de los 17 posibles, siendo titular en todos y cada uno de ellos. El futbolista de 29 años únicamente colaboró con dos asistencias en un total de mil 325 minutos durante el Apertura 2026.

La eliminación de Universidad Nacional dejó un cierre complicado para el equipo y sus aficionados, quienes ahora también han puesto bajo la lupa las declaraciones de sus propios jugadores. Antuna, por su parte, tendrá que preparar el siguiente torneo con la intención de mejorar sus números y recuperar protagonismo dentro del conjunto universitario.