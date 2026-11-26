Bueno, estamos logrando una identidad propia y un sentido de pertenencia en defensa de una playera que tiene su historia, que tiene sus valores y bueno eso no se cambia fácilmente, creo que en ese camino va el equipo. Después es verdad que jugar con 10 modifica todo porque te convertís en un equipo que se defiende pero también mostrás armas importantes y me hubiese gustado verlo el 11 contra 11 porque habíamos arrancado realmente bien, entonces eso nos deja esperanza y dejamos la serie abierta con 10.”