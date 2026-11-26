Matías Almeyda reconoció el esfuerzo y la entrega de sus jugadores después del empate ante América. El estratega argentino destacó la personalidad del equipo para competir durante aproximadamente 82 minutos con un hombre menos, luego de la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11.
El técnico albiazul también aprovechó para reconocer la actuación de Luis Cárdenas, quien respondió bajo los tres postes y fue una de las figuras del encuentro. Sin embargo, Almeyda puso especial énfasis en el compromiso de sus futbolistas y en el sentido de pertenencia que busca construir dentro de la institución.
Bueno creo que Mochis sí tuvo un gran partido, pero quiero destacar el esfuerzo, entrega, el valor, el amor propio y esto que estamos buscando constantemente es el sentido de pertenencia hacia una institución con valores diferentes a muchos, entonces desde ese lugar jugar casi y fueron 82 minutos creo, sí con un hombre menos, teníamos también de hace poco de jugar con otro hombre menos y qué le puedo decir a estos jugadores, gracias, gracias por esta entrega.”
Almeyda aseguró que Rayados está encontrando una identidad propia y destacó que, pese a la inferioridad numérica, su equipo también mostró argumentos para generar peligro. Incluso, reconoció que le hubiera gustado disputar el encuentro con igualdad de condiciones, pues consideró que habían comenzado de buena manera.
Bueno, estamos logrando una identidad propia y un sentido de pertenencia en defensa de una playera que tiene su historia, que tiene sus valores y bueno eso no se cambia fácilmente, creo que en ese camino va el equipo. Después es verdad que jugar con 10 modifica todo porque te convertís en un equipo que se defiende pero también mostrás armas importantes y me hubiese gustado verlo el 11 contra 11 porque habíamos arrancado realmente bien, entonces eso nos deja esperanza y dejamos la serie abierta con 10.”
Por otra parte, el entrenador fue cuestionado sobre la posibilidad de contar con Hugo Cuypers para el partido de vuelta, luego de que el delantero presentara molestias físicas y abandonara el terreno de juego.
Bueno, todavía es muy reciente, mañana tendremos con certeza si puede estar o no (Hugo Cuypers). Ahora, yo no pongo excusas y los que entran lo hacen con amor, compasión, trabajamos en equipo, la verdad que nunca podría una excusa que se lesionó uno, que el otro, los que están están, están firmes, nos miramos solo a nosotros, no a los demás.”