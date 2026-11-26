Theo Carpentier, miembro de las fuerzas básicas de Gallos se volvió viral por su aspecto físico

Una fotografía de un pequeño futbolista de las fuerzas básicas de Gallos Blancos desató las bromas y especulaciones en redes sociales por su enorme parecido con Ronaldinho. Se trata de Theo Carpentier, un niño de ocho años que juega en la categoría Sub-8 de Querétaro y cuya imagen comenzó a circular junto a fotografías del brasileño cuando era pequeño.

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La similitud entre ambos, principalmente en sus facciones, sonrisa y algunos gestos, provocó que aficionados comenzaran a preguntarse si el menor era hijo del exfutbolista. La coincidencia física fue suficiente para que Theo se volviera viral y protagonizara una curiosa conversación entre los seguidores del futbol.

Sin embargo, pese a las comparaciones y las bromas que surgieron en plataformas digitales, no existe información que confirme algún parentesco entre el pequeño jugador de Gallos Blancos y el campeón del mundo con Brasil. Su fama momentánea se debe, principalmente, al parecido que tiene con Dinho durante sus primeros años de vida.

¿Quién es Theo Carpentier, el niño que se parece a Ronaldinho?

Theo Carpentier es un futbolista infantil que forma parte de las categorías inferiores del Querétaro. Su imagen llamó la atención de los aficionados, quienes rápidamente encontraron similitudes con Ronaldinho, una de las figuras más reconocidas en la historia del futbol mundial.

CAPTURA DE PANTALLA

Las comparaciones no se limitaron únicamente a su apariencia física, pues algunos usuarios también destacaron su manera de jugar y celebrar los goles, alimentando las bromas sobre una posible conexión con el exjugador del Barcelona.

Por ahora, Theo comienza su camino en el futbol infantil y su nombre ha ganado notoriedad por una coincidencia que lo relacionó con una de las grandes leyendas del balompié. No obstante, no hay información que respalde que sea familiar del brasileño.

¿Quién es el verdadero hijo de Ronaldinho?

El hijo reconocido de Ronaldinho es João Mendes de Assis Moreira, nacido el 22 de febrero de 2005, fruto de su relación con Janaína Natielle Mendes. Al igual que su padre, eligió el futbol como profesión y ha buscado abrirse camino dentro de este deporte.

Joao Mendes, hijo de Ronaldinho | INSTAGRAM @_mendesjoao_

João pasó por las categorías juveniles del Barcelona y posteriormente continuó su formación en Inglaterra, donde estuvo vinculado con clubes como Burnley y Hull City. De esta manera, el joven también ha comenzado a construir su trayectoria en el balompié, aunque lejos de la enorme fama que alcanzó su padre.

¿Cuándo jugó Ronaldinho con Querétaro?

La relación entre Ronaldinho y Querétaro sí existió, pero fue estrictamente deportiva. El brasileño llegó a Gallos Blancos en septiembre de 2014, en uno de los fichajes que más expectativa generó en el futbol mexicano, y permaneció en el club hasta junio de 2015.

Ronaldinho marcando gol en Liga MX con Querétaro | IMAGO7

Durante su etapa con el conjunto queretano, el exjugador del Barcelona ayudó al equipo a alcanzar la Final del Clausura 2015, en la que cayó ante Santos Laguna. Aunque su estancia fue breve, dejó momentos memorables y una huella importante entre los aficionados del club.

Así, la pregunta sobre si Ronaldinho tiene un hijo en Querétaro tiene una respuesta clara: Theo Carpentier no está identificado como hijo del brasileño. El pequeño futbolista de Gallos Blancos se convirtió en protagonista de las redes sociales gracias a su enorme parecido con el astro durante su infancia, una coincidencia que rápidamente despertó la curiosidad de los aficionados.