Max Verstappen en celebración en el Gran Premio de Las Vegas 2026 | RED BULL

Mientras se preparaba para conquistar el Gran Premio, dedicó cerca de 40 horas a GTA VI y ya completó más del 80 por ciento de las misiones

Max Verstappen demostró que puede combinar la adrenalina de la Fórmula 1 con su afición por los videojuegos. El piloto de Red Bull reveló que dedicó alrededor de 40 horas a Grand Theft Auto VI durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, competencia que terminó conquistando.

La confesión sorprendió a los aficionados, pues mientras cumplía con los entrenamientos, la clasificación y los compromisos de la máxima categoría, también encontraba tiempo para explorar el nuevo título de Rockstar Games, que llegó al mercado el 19 de noviembre, justo cuando comenzaba la actividad en el circuito estadounidense.

Max Verstappen durante el Gran Premio de Las Vegas | AP

¿Cómo consiguió Verstappen jugar 40 horas de GTA VI y ganar en Las Vegas?

Durante una transmisión en el canal de Twitch de su equipo de esports, Verstappen Sim Racing, el neerlandés compartió detalles de su maratón de videojuegos. Explicó que aprovechaba las noches y las mañanas para jugar durante su estancia en Las Vegas, aunque descartó haberlo hecho durante el vuelo de regreso, pues prefirió dormir.

"Jugué mucho por la noche y por la mañana en Las Vegas. De todas formas, tampoco puedo salir a caminar por ahí", comentó el cuatro veces campeón mundial.

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Verstappen reveló que ya había superado el 80 por ciento de las misiones del videojuego. Incluso reconoció que suele saltarse las escenas cinematográficas porque le parecen aburridas, por lo que no sigue completamente la historia.

Verstappen volvió a demostrar que los videojuegos no afectan su rendimiento

Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 | RED BULL

Lo más llamativo de la anécdota es que las largas sesiones frente a la consola no le impidieron conseguir otro resultado destacado en la Fórmula 1. El neerlandés se llevó el triunfo en Las Vegas por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, en una carrera que tuvo 35 cambios de liderato durante sus 50 vueltas.