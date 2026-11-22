El piloto mexicano sufrió un accidente en la vuelta 19 que puso fin a su participación en la carrera nocturna de Fórmula 1

Max Verstappen volvió a imponer su dominio en la Fórmula 1 tras conquistar el Gran Premio de Las Vegas 2026, en una carrera que tuvo emociones hasta las últimas vueltas. El piloto neerlandés de Red Bull se quedó con la victoria después de una intensa batalla en el circuito callejero de Nevada, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, completaron el podio de una competencia marcada por los adelantamientos y los accidentes.

La carrera también dejó un resultado desafortunado para Sergio 'Checo' Pérez, quien tuvo que abandonar tras un contacto con Rafael Câmara durante la vuelta 19. El piloto mexicano de Cadillac intentaba recuperar posiciones cuando protagonizó el incidente con el brasileño de Haas, provocando la aparición del Safety Car y dejando al tapatío sin posibilidades de continuar en el Gran Premio.

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Verstappen resiste la presión y conquista una vibrante carrera en Las Vegas

Desde el arranque, Verstappen tuvo que defender su posición ante los constantes ataques de George Russell, Lando Norris y Kimi Antonelli, quienes protagonizaron una intensa pelea por los primeros lugares. Las características del circuito, combinadas con la gestión de energía de los nuevos monoplazas, favorecieron los intercambios de posiciones y mantuvieron abierta la disputa por la victoria durante buena parte de las 50 vueltas.

La competencia también estuvo marcada por diferentes incidentes que modificaron el orden de los pilotos. Además del accidente entre Pérez y Câmara, Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un contacto entre compañeros de Ferrari, mientras que Russell cometió un error en la recta final que lo alejó de la pelea por el triunfo. Antonelli también sufrió complicaciones en las últimas vueltas, situación que permitió a los McLaren avanzar hasta las posiciones de podio.

Lando Norris habla con Max Verstappen durante el GP de Las Vegas | AP

Finalmente, Verstappen logró defender el liderato y cruzó la meta por delante de Norris y Piastri, quienes completaron el podio para McLaren. Antonelli terminó en la cuarta posición, seguido de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes consiguieron un importante resultado para Alpine al finalizar quinto y sexto, respectivamente, en una de las carreras más disputadas de la temporada.

Checo Pérez abandona y Alpine destaca en el GP de Las Vegas

Uno de los momentos que alteró el desarrollo de la competencia ocurrió en la vuelta 19, cuando Checo Pérez y Rafael Câmara protagonizaron un accidente que obligó a neutralizar la carrera. El mexicano no pudo continuar debido a los daños en su Cadillac, mientras que el brasileño consiguió mantenerse en competencia. Por otra parte, Franco Colapinto aprovechó las oportunidades que se presentaron en pista para recuperar posiciones, incluyendo un adelantamiento sobre los dos McLaren, y terminó igualando su mejor resultado en la Fórmula 1.

Con la victoria de Verstappen y el doble podio de McLaren, el Gran Premio de Las Vegas llegó a su final dejando movimientos importantes en la clasificación. La temporada 2026 continuará con el Gran Premio de Qatar, programado del 27 al 29 de noviembre, antes de cerrar el calendario en Abu Dabi, mientras que Checo Pérez buscará recuperarse del abandono para intentar conseguir un mejor resultado con Cadillac en las últimas dos carreras del año.