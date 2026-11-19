El aporte de Valtteri Bottas que lo mantendrá como compañero de Checo Pérez en Cadillac

El finlandés seguirá con la escudería estadounidense para la Temporada 2027

Se terminó el misterio y no habrá cambios en la alineación de Cadillac. La escudería estadounidense confirmó este miércoles 18 de noviembre que respetará el contrato de Valtteri Bottas y el finlandés seguirá como compañero de Sergio 'Checo' Pérez en 2027, con el objetivo de que siga aportando su experiencia para el desarrollo del monoplaza.

En su temporada debut en la Fórmula 1, el equipo de TWG Motorsport apostó por dos pilotos veteranos y no por juventud. Sin embargo, los resultados del finlandés pusieron en duda su continuidad a pesar de tener contraro firmado, con Colton Herta como el principal candidato para tomar su lugar a lado Pérez Mendoza.

Al final Cadillac decidió mantener a Bottas y con darle continuidad a un proyecto que todavía avanza con pasos inseguros. Desde verano fue evidente que el MAC-26 estaba muy rezagado con el resto de los otros autos, pero fallas recientes perjudicaron más al finlandés que a su compañero, y por ello se puso en duda su continuidad, pero el panorama quedó aclarado.

Con la permanencia del piloto finlandés, la escudería estadounidense manda un mensaje de que priorizará el desarrollo del auto en 2027, antes que apostar un nuevo talento. De esa forma, Checo y Bottas compartirán por segunda campaña en pista, con el objetivo de mejorar considerablemente sus resultados en 2027.

Checo Pérez con Valtteri Bottas en Cadillac | MEXSPORT

El peculiar anuncio de Cadillac para confirmar la continuidad de Valtteri Bottas

Para dar a conocer la decisión de mantener al finlandés, la escudería estadounidense recurrió a un creativo video en el cual Bottas recibe una llamada del '2027 Seat'. "Bueno, es un asiento muy bonito", dice el piloto al momento de contestar. "A quien le preocupe, me quedo", añade posteriormente, al mismo tiempo que voltea a ver a la cámara.

Tras eso, Cadillac publicó un video en el que juntó varios clips de Checo Pérez y Valtteri Botas juntos, con el mensaje "Cheltteri 2027" y un candado, en alusión a que su alineación es firmada para la siguiente campaña. "Ése es nuestro dúo", añadió en la publicación en la cual se hizo el video.

¿Cómo le ha ido a Valtteri Bottas con Cadillac?

En las 21 carreras disputadas este año, el mejor resultado del finlandés fue en el Gran Premio de China, en el cual terminó P13. En diez ocasiones no finalizó la carrera, aunque en varias de ellas fue por problema del auto, como en México que se rompió la suspensión y Bottas sufrió un fuerte choque. Asimismo, en Brasil no siquiera pudo salir en la parrilla de salida por una tuerca mal colocada.