¡No fue una etapa justa! Checo Pérez señaló que mereció más éxito cuando estuvo con Red Bull y por eso regresó a la F1

El piloto mexicano consideró que no tuvo oportunidad de mostrar su talento cuando estuvo con los de Milton Keynes

Para una escudería debutante en la Fórmula 1 como es Cadillac, contar con un piloto experimentado como Sergio 'Checo' Pérez ha sido fundamental. El mexicano ha sido clave en el desarrollo del auto y ha demostrado que precisamente, con un mejor monoplaza, podría darle mejores resultados al equipo estadounidense.

En lo que va de la Temporada 2026, Checo ha sido uno de los pilotos con mejores largadas, pero el MAC-26 no le da para lograr algo más. En ese contexto, el tapatío señaló que él siempre ha estado seguro de su talento, mismo que desafortunadamente no pudo demostrar por completo durante en su etapa en Red Bull.

"En mi etapa en Red Bull siempre tuve esa hormiguita dentro de mí que me decía que nunca pude mostrar mi talento por las circunstancias que viví ahí. Nunca pude demostrar realmente mi velocidad y mi talento. Sabía que tenía mucho más que dar a la Fórmula 1 y que mi nivel era mucho más alto del que pude mostrar en Red Bull", declaró en entrevista con Sports Illustrated.

Checo Pérez regresó a la F1 para reivindicarse

En ese mismo tenor, Checo reiteró que luego de su salida del equipo de Milton Keynes, a final de la Temporada 2024, se quedó frustrado y con la sensación de que no podía terminar su carrera en F1 de esa forma. Por ello, aceptó el desafío en Cadillac, a pesar de que era consciente de las complicaciones que implicaría.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

"No me podía ir con ese sabor de boca porque, en términos de mi talento, no había sido justa mi etapa ahí. Con la velocidad que tengo, creo que tenía que haber conseguido mucho más éxito del que tuve en Red Bull. Creo que la gente que realmente entiende la Fórmula 1 sabe el nivel en el que estoy manejando. Eso es algo muy motivante en mi carrera", añadió.

¿Checo Pérez considera retirarse de la F1?

Por otra parte, el tapatío reconoció que tras quedarse sin asiento para la Temporada 2025, consideró la posibilidad de retirarse y añadió que sabe que no estará mucho tiempo más en la categoría. "Encontré muchos proyectos fuera de las pistas que me motivaban, que me ilusionaban y que me despertaban con ganas de hacer cosas".

Dan Towriss, CEO de Cadillac, y Checo Pérez en el anuncio del regreso del piloto a la F1 | AFP