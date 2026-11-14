El reportero británico no podrá cubrir las últimas tres carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió vetar por el resto de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al periodista británico Jonathan McEvoy, corresponsal de automovilismo del diario Daily Mail, tras publicar una columna de opinión en la que insultó al piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

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De acuerdo con información revelada por The Athletic, el organismo rector notificó por escrito al comunicador —con más de dos décadas de trayectoria en la categoría— la revocación inmediata de su acreditación de prensa, lo que le impedirá cubrir en vivo los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

La sanción surge a raíz de un texto publicado el pasado 4 de noviembre, donde McEvoy calificó al monegasco como un "pequeño bastardo astuto" tras el incidente que protagonizó con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, durante las primeras curvas del Gran Premio de México. Aquel choque entre ambos pilotos de la Scuderia arruinó sus opciones de victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejando el triunfo en manos de Max Verstappen (Red Bull), mientras Hamilton finalizó segundo y Leclerc cuarto tras recibir una penalización.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

¿Qué argumentó la FIA y cómo respondió el Daily Mail ante la suspensión?

En la carta firmada por Alberto Villarreal, director general de la FIA, el organismo justificó el castigo señalando que el artículo "no cumple con los estándares de profesionalismo esperados de los representantes de los medios acreditados".

Aunque McEvoy aseguró que sus comentarios fueron en tono de broma y que tanto Hamilton como Leclerc ya habían limado asperezas tras la carrera, la postura del medio británico fue de total rechazo ante una temporada que ya tiene definidos como campeones a Kimi Antonelli en pilotos y a Mercedes en constructores:

Kimi Antonelli tras el GP de México | AP

Chris Dean, jefe de deportes del Daily Mail, calificó la medida como un "ataque escandaloso y sin precedentes contra la libertad de prensa", advirtiendo que la FIA entra en un terreno peligroso al reaccionar de forma tan severa ante una crítica hacia un piloto.