Lewis Hamilton en el podio en el Gran Premio de Bahréin | AP

El siete veces campeón de Fórmula 1 recorrió la frontera entre Egipto y Gaza, donde conoció las labores de asistencia y pidió facilitar el ingreso de suministros

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y actual piloto de Ferrari, visitó el paso fronterizo de Rafah, ubicado entre Egipto y la Franja de Gaza, con el objetivo de conocer las labores de asistencia humanitaria destinadas a la población palestina afectada por el conflicto en la región.

El piloto británico, de 41 años, acudió a la zona fronteriza, donde recorrió las instalaciones de la Media Luna Roja Egipcia, organización encargada de coordinar el almacenamiento y distribución de suministros de emergencia. Durante su visita, Hamilton convivió con trabajadores humanitarios y conoció las dificultades que enfrentan para hacer llegar alimentos y medicamentos a Gaza.

Acompañado por Khaled Megawer, gobernador del Norte del Sinaí, el integrante de Ferrari recibió información sobre los procedimientos logísticos utilizados para trasladar los suministros hacia territorio palestino. En su encuentro con los voluntarios, Hamilton utilizó el saludo tradicional árabe "Al Salamo Alaykom", que significa "la paz sea contigo", como muestra de respeto hacia quienes participan en las labores de asistencia.

Lewis Hamilton en la clasificación del GP de México | AP

Lewis Hamilton exige el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Después de su recorrido por la frontera, Hamilton pidió permitir el ingreso de los camiones que transportan ayuda humanitaria hacia Gaza, al señalar las dificultades que enfrentan las organizaciones encargadas de distribuir suministros destinados a las comunidades afectadas. El británico también ha manifestado su preocupación por las restricciones que complican el traslado de alimentos, equipo médico y otros artículos de primera necesidad.

La visita del piloto de Ferrari se produjo en medio de las advertencias de organismos internacionales sobre las dificultades para garantizar el abastecimiento de productos esenciales en la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre los riesgos que representan las demoras en el ingreso de medicamentos, prótesis y otros suministros médicos indispensables para atender a la población.

Lewis Hamilton, en la Franja de Gaza | AP

Lewis Hamilton y su trayectoria de activismo fuera de la Fórmula 1

La visita a Rafah se suma a las distintas causas sociales que Hamilton ha respaldado durante su trayectoria deportiva. En 2020, el británico participó activamente en las manifestaciones contra el racismo dentro de la Fórmula 1, al apoyar el movimiento Black Lives Matter y arrodillarse antes de distintas carreras para visibilizar la lucha contra la discriminación racial.

En 2021, el siete veces campeón mundial fundó Mission 44, una organización enfocada en ampliar las oportunidades educativas y laborales para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Además, en 2022 se convirtió en uno de los propietarios minoritarios de los Denver Broncos de la NFL, ampliando su participación en proyectos fuera del automovilismo.