¡Ingenio e innovación! Así es la decoración especial de Cadillac para el Gran Premio de Las Vegas

Así se ve el nombre de Cadillac en su nueva decoración para el Gran Premio de Las Vegas | X: @Cadillac_F1

La escudería estadounidense aprovechará las luces de la carrera nocturna para "brillar" en la Ciudad del Pecado

El Gran Premio de Las Vegas será la tercera y última carrera de casa para Cadillac, quien para ello preparó una decoración especial. La escudería en la que corre Sergio 'Checo' Pérez apostó por un diseño innovador que lucirá gracias a las luces de la Ciudad del Pecado.

Desde antes del inicio de la Temporada 2026, la escudería de TWG Motorsport se destacó por su decoración distinta, al apostar por un diseño bicolor, con la mitad blanca y la mitad negra. Desde entonces, cuando ha cambiado sus colores ha destacado en la parrilla.

Para la carrera en Las Vegas, el monoplaza será de un color blanco metálico, con detalles como en neón, que se ven como el diseño de los circuitos de un chip. Con ello, la idea es que durante la carrera nocturna, las luces de los casinos le den un efecto especial al auto.

¿Qué espera Cadillac en el Gran Premio de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas será la tercera visita de Cadillac a Estados Unidos después de Miami y Austin en su temporada debut en la Fórmula 1. A pesar de que los puntos lucen difíciles para la escudería, el jefe del equipo Marcin Budkowski, se mostró optimista.

Así se ve el la decoración de Cadillac para el Gran Premio de Las Vegas | X: @Cadillac_F1

"Es un lugar icónico para un circuito callejero y requerirá mucho aprendizaje mientras trabajamos para entender la superficie y cómo responden los neumáticos a las frías temperaturas nocturnas", y añadió que confían en la inercia que trae Checo Pérez.

"Ambos pilotos tienen experiencia aquí, lo que nos ayudará a tomar ritmo en las prácticas libres. Nos llevamos lo positivo del rendimiento de Checo y miramos hacia las últimas tres carreras con motivación para cerrar fuerte", señaló Budkowski.

Este es el monoplaza que Cadillac usará en el Gran Premio de Las Vegas | X: @Cadillac_F1

Por su parte, Pérez Mendoza enfatizó que la prioridad es terminar completo el fin de semana. "Las bajas temperaturas dificultan poner los neumáticos en la ventana correcta y encontrar agarre constante. Nuestro enfoque está en armar un fin de semana limpio, maximizar cada oportunidad y darle al equipo el mejor resultado posible”, afirmó el tapatío.

Fechas y horarios del Gran Premio de Las Vegas

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 1 | 18:30-19:30 hrs

Prácticas Libres 2 | 22:00-23:30 hrs VIERNES 20 DE NOVIEMBRE Prácticas Libres 3 | 18:30-19:30 hrs

Clasificación | 22:00-23:30 hrs SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE Carrera | 22:00 hrs