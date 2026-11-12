De forma oficial, solo un asiento no está confirmado para la siguiente temporada de la categoría

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar y con el Campeonato de Pilotos y el de Constructores ya definidos, solo falta por confirmarse la parrilla completa para 2027. Racing Bulls anunció este jueves 12 de noviembre que Liam Lawson y Arvid Lindblad serán sus pilotos el próximo año, con lo que oficialmente solo falta un asiento por anunciarse.

Es Haas la escudería que todavía no da a conocer de forma oficial quién será el compañero de Rafael Câmara. Actualmente, Oliver Bearman es el otro piloto del equipo estadounidense y aunque todo apunta a que le británico mantendrá su asiento para 2027, la extensión de contrato todavía no se ha hecho pública.

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En cuanto a las otras diez escuderías, de momento todas tienen su alineación completa. En el caso de Cadillac, donde corre el tapatío Sergio 'Checo' Pérez, se ha especulado mucho sobre la salida de Valtteri Bottas. Sin embargo, de momento, el finlandés se mantiene firme como el compañero del mexicano.

Así está la parrilla de F1 para 2027

Además de Bottas, otro piloto que estaba en "la mira" era el mismo Lawson, de quien se dijo que podría ser reemplazado Nikola Tsolov, actualmente sublíder del Campeonato de Pilotos en la Fórmula 2. Sin embargo, el búlgaro por ahora solo será piloto de reserva tanto de Racing Bulls como de Red Bull.

Liam Lawson y Arvid Lindblad en el Gran Premio de Brasil 2026 | AP

En cuanto al resto de la parrilla, se mantendrá igual que este año, salvo la salida de Estaban Ocon, quien será reemplazado por Câmara, y a la espera de que se confirme la continuidad de Bearman. En ese contexto, McLaren y Aston Martin tendrán las duplas más longevas de la categoría actualmente, ya que en ambos casos cumplirán su quinto año juntos.

Con los de Woking repetirán Lando Norris y Óscar Piastri, en tanto que con los de Silverstone lo harán Lance Stroll y Fernando Alonso. Por otra parte, Ferrari, Audi (antes Sauber) y Mercedes cumplirán su tercer año consecutivo con la misma alineación, mientras que para Alpine, Red Bull, Williams, Racing Bulls y Cadillac será su segunda campaña.

Rafael Câmara con Haas en el Gran Premio de Brasil 2026 | AP

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli y George Russell

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto

Haas: Rafael Câmara con compañero por confirmar (Ollie Bearman)

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Aston Martin: Lance Stroll y Fernando Alonso

Cadillac: Checo Pérez y Valtteri Bottas

¿Cuándo empieza la Temporada 2027 de F1?

De momento, está programado que la campaña comience el 14 de marzo con el Gran Premio de Bahréin, seguido por Arabia Saudita el 21 de marzo. Sin embargo, el conflicto armado en Asia Occidental forzó la reprogramación de la carrera en Sakhir y canceló la de Yeda, por lo que otro imprevisto así podría perjudicar el calendario en 2027.