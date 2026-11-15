Debutar en la Fórmula 1 no es algo sencilla y Cadillac lo ha confirmado en la Temporada 2026. Sin embargo, la escudería estadounidense sigue progresando y en gran medida fue gracias al aporte de Sergio 'Checo' Pérez, razón por la cual el equipo no dudó en acordar la renovación de contrato hasta 2029.
En entrevista con el portal Racer, el CEO de Cadillac, Dan Towriss, señaló que Checo ha sido "fundamental en el desarrollo del equipo en estas etapas tempranas". Además, consideró que los tiempos se acomodaron de forma perfecta para anunciar la renovación justo antes del Gran Premio de México.
"Viendo el compromiso de Checo con el equipo, merecía la extensión, así que tenía sentido hacerlo. Mientras trabajábamos en la extensión, ver que era su Gran Premio número 300, en su carrera de casa en México, fue el tiempo perfecto para juntar todas las piezas", declaró el director ejecutivo.
¿Cadillac renovó a Checo Pérez para 'alejar' ofertas?
En medio de la Silly Season, uno de los rumores que circuló fue el interés de Williams en Checo Pérez, mismo que quedó descartado por completo con el anuncio de la renovación. Sin embargo, Towriss afirmó que el acuerdo entre el mexicano y Cadillac se dio en verano, y el posible interés de otras escuderías no influyó de ninguna forma.
"En realidad no se trataba de eso. Él nunca vaciló, ha estado concentrado en el proyecto. Me llama después de cada carrera; tiene una lista de cosas en las cuales quiere trabajar y no ha hecho más que empujar y empujar. Así que realmente solo fue recompensar el esfuerzo que puso en este primer año", añadió.
Towriss se rindió en elogios a Checo Pérez
Por último, el CEO del equipo de TWG Motorsport reiteró que la importancia de Checo trascienden los resultados en la pista, sino su aporte en el desarrollo del auto. De igual forma, destacó que mediáticamente y con sus patrocinadores ayudó a que incrementara el interés en el equipo.
"Constantemente nos impulsa, mientras nos expandimos, porque no hay equipo que va a cambiar más en la parrilla que Cadillac. Es un equipo por completo nuevo, tenemos que evolucionar y más gente se ha interesado en el proyecto. Así que Checo ha sido fundamental para ayudarnos a encontrar ese talento", finalizó.