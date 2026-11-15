¡Checo Pérez lo merecía! El motivo por el cual Cadillac decidió extender el contrato del mexicano

Dan Towriss, CEO de Cadillac, y Checo Pérez en el anuncio del regreso del piloto a la F1 | AFP

El CEO de la escudería estadounidense destacó el aporte del tapatío para el desarrollo del MAC-26

Debutar en la Fórmula 1 no es algo sencilla y Cadillac lo ha confirmado en la Temporada 2026. Sin embargo, la escudería estadounidense sigue progresando y en gran medida fue gracias al aporte de Sergio 'Checo' Pérez, razón por la cual el equipo no dudó en acordar la renovación de contrato hasta 2029.

En entrevista con el portal Racer, el CEO de Cadillac, Dan Towriss, señaló que Checo ha sido "fundamental en el desarrollo del equipo en estas etapas tempranas". Además, consideró que los tiempos se acomodaron de forma perfecta para anunciar la renovación justo antes del Gran Premio de México.

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"Viendo el compromiso de Checo con el equipo, merecía la extensión, así que tenía sentido hacerlo. Mientras trabajábamos en la extensión, ver que era su Gran Premio número 300, en su carrera de casa en México, fue el tiempo perfecto para juntar todas las piezas", declaró el director ejecutivo.

¿Cadillac renovó a Checo Pérez para 'alejar' ofertas?

En medio de la Silly Season, uno de los rumores que circuló fue el interés de Williams en Checo Pérez, mismo que quedó descartado por completo con el anuncio de la renovación. Sin embargo, Towriss afirmó que el acuerdo entre el mexicano y Cadillac se dio en verano, y el posible interés de otras escuderías no influyó de ninguna forma.

Checo Pérez y Carola Martínez en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

"En realidad no se trataba de eso. Él nunca vaciló, ha estado concentrado en el proyecto. Me llama después de cada carrera; tiene una lista de cosas en las cuales quiere trabajar y no ha hecho más que empujar y empujar. Así que realmente solo fue recompensar el esfuerzo que puso en este primer año", añadió.

Towriss se rindió en elogios a Checo Pérez

Por último, el CEO del equipo de TWG Motorsport reiteró que la importancia de Checo trascienden los resultados en la pista, sino su aporte en el desarrollo del auto. De igual forma, destacó que mediáticamente y con sus patrocinadores ayudó a que incrementara el interés en el equipo.

Dan Towriss, CEO de Cadillac, en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT