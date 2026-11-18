Dónde ver Gran Premio de Las Vegas 2026: Canales y hora de la carrera de Fórmula 1

Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 | RED BULL

La gira en el continente americano finaliza este fin de semana en la Ciudad del Pecado, ya con el campeonato definido

El final de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca y este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas terminará la visita al continente americano. La carrera en la Ciudad del Pecado se celebrará el sábado 20 de noviembre por tratarse de una carrera nocturna y podrá seguirse por la señal de Sky Sports en el Canal 580 y en la plataforma de F1TV.

Será la antepenúltima cita de la categoría en esta campaña, previo a Catar y Abu Dhabi, las cuales se mantienen en el calendario a pesar del conflicto armado en Asia Occidental. En ese tenor, si bien ya está definido tanto el título de Andrea Kimi Antonelli como el de Mercedes, todavía hay varias cosas en juego que le darán a Las Vegas una emoción especial.

¿Qué sigue en juego en el Gran Premio de Las Vegas?

Antonelli aseguró su primer título en la categoría en el Gran Premio de México, pero el subcampeonato sigue abierto. Por ahora, Max Verstappen es segundo en el Campeonato de Pilotos con 279 puntos, pero todavía hay cuatro pilotos que –matemáticamente– pueden competir por ese lugar: George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris.

De los cuatro, el monegasco y el británico de McLaren son quienes tienen menos probabilidades, ya que están a 30 y 33 puntos, respectivamente, del neerlandés. En cambio, los ingleses de Mercedes y de Ferrari están a 17 y 18 unidades, respectivamente, por lo que podrían superarlo si ganan en Las Vegas y Max queda fuera del Top 5.

Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL

Mientras que a nivel de las escuderías, Ferrari buscará amarrar el subcampeonato por delante de Red Bull, por ahora con una diferencia de 95 puntos. Mientras que los de Milton Keynes, además, tienen que cuidarse de McLaren, que está a 17 unidades y tratará de al menos meterse en el podio del Campeonato de Constructores.

Más abajo, aunque Racing Bulls y Alpine todavía pueden intercambiar posiciones, parece difícil, mientras que la pelea entre Haas y Alpine están más apretada, con tres puntos de diferencia. En el fondo, Aston Martin tratará de remontar contra Williams, con cinco unidades de desventaja por ahora, y Cadillac buscará el milagro para romper el cero en casa.

Panorámica del Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL

Fechas y horarios del Gran Premio de Las Vegas 2026