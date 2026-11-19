LEGO presenta las figuras de los 22 pilotos y habrá una sorpresa especial en Las Vegas

La Fórmula 1 y LEGO ampliaron su alianza con una colección que incluirá a todos los pilotos de la parrilla 2026 en formato de minifiguras, además de los monoplazas de las 11 escuderías

La Fórmula 1 y LEGO sorprendieron a los aficionados con una nueva etapa de su colaboración, al presentar una colección que tendrá por primera vez a los 22 pilotos de la parrilla convertidos en figuras de juguete. La propuesta también incluirá reproducciones de los monoplazas de las 11 escuderías correspondientes a la temporada 2026.

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El anuncio se realizó durante el Gran Premio de Las Vegas y forma parte de la colección LEGO Speed Champions. Cada automóvil estará acompañado por una minifigura del piloto, con casco y traje de competición personalizados, además de calcomanías con los números para que los aficionados puedan elegir a su corredor favorito.

¿Cuándo saldrán a la venta las figuras de LEGO de la F1?

Los nuevos productos estarán disponibles a partir del 1 de marzo de 2027, aunque las preventas comenzaron desde el anuncio en algunas regiones. La colección permitirá recrear los monoplazas de los 11 equipos y combinar los vehículos con las figuras de sus respectivos pilotos.

La colaboración contempla reproducciones de las escuderías que integran la parrilla, entre ellas Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin y Cadillac. De esta manera, los seguidores podrán tener en miniatura a sus pilotos favoritos y recrear algunas de las rivalidades más atractivas de la máxima categoría.

Las figuras de LEGO de los pilotos de Mercedes | LEGO

LEGO tendrá una carrera especial durante el GP de Las Vegas

La presentación también tendrá una sorpresa en el circuito estadounidense, pues LEGO organizará su primera carrera de pequeños monoplazas construidos con bloques de la marca. El evento se realizará el sábado 21 de noviembre, antes del Gran Premio de Las Vegas, con vehículos que representarán a las 11 escuderías.

Estos automóviles, que ya tuvieron apariciones especiales durante la temporada, están construidos con más de 28 mil piezas y pueden alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora.

Franco Colapinto con su figura de LEGO | LEGO