Sergio Pérez presume a su hijo en una parada de pits y bromea si está listo para trabajar en Cadillac

El piloto mexicano compartió una fotografía de su hijo cambiando una llanta de una camioneta y aprovechó para hacer una divertida comparación con la Fórmula 1

Sergio Pérez volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por alguna actividad relacionada con la Fórmula 1. El mexicano compartió una imagen de su hijo, Sergio, mientras cambiaba una llanta de una camioneta, situación que aprovechó para bromear sobre una parada de pits.

Con el humor que lo caracteriza, Checo hizo referencia a la labor de su pequeño como si se tratara de una intervención de su equipo durante un Gran Premio. La publicación provocó curiosidad por la facilidad con la que el hijo del piloto parece desenvolverse con las herramientas y las labores mecánicas.

¿Checo Pérez llevaría a su hijo a trabajar a Cadillac?

Checo compartió el divertido momento con su hijo | Especial

La fotografía también dio pie a una pregunta inevitable, ¿Sergio Pérez contrataría a su hijo para trabajar en Cadillac? Aunque se trata de una broma, la situación resulta llamativa por los constantes problemas que ha enfrentado la escudería estadounidense en su primera temporada dentro de la máxima categoría.

Incluso, entre bromas, podría decirse que el pequeño Sergio tendría una oportunidad de hacer un mejor trabajo en las paradas de pits y convertirse en una solución para un equipo que todavía busca consolidarse en la Fórmula 1. Por ahora, Checo y Valtteri Bottas siguen siendo los encargados de llevar el proyecto adelante.

Checo Pérez y Bottas en Sao Paulo | AP

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