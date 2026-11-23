Verstappen domina el caos en Las Vegas, Russell se hunde dramáticamente y Ferrari se divide

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas 2026, su cuarta victoria del año y la número 75 de su carrera, en una carrera de rebases constantes que él mismo terminó de condimentar al decir que George Russell está muy por debajo de su nivel

La carrera loca de la Fórmula 1 en Las Vegas fue todo un espectáculo, dentro y fuera de la pista. En el circuito, el ritmo alocado de la primera mitad de la competencia contrastó con las carreras procesionales de los últimos años para beneplácito de los aficionados.

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Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas 2026, su cuarta victoria del año y la número 75 de su carrera, en una carrera de rebases constantes que él mismo terminó de condimentar al decir que George Russell está muy por debajo de su nivel. Mercedes se desinfló en las últimas vueltas, Ferrari volvió a chocar entre sí y el campeonato, ya decidido a favor de Kimi Antonelli, dejó a Verstappen con 37 puntos de ventaja en la pelea por el subcampeonato.

Una carrera de ida y vuelta: la estrategia de Verstappen

Verstappen ganó porque administró la energía mejor que los dos Mercedes, no porque pudiera escaparse. Arrancó desde la pole, heredada por la sanción de cinco lugares a Antonelli, pero la succión de la recta de Las Vegas le impidió abrir hueco: La carrera tuvo 34 cambios de liderato con 352 cambios de posición.

Mercedes tomaba la punta en la recta con el despliegue extra y Verstappen la recuperaba en la curva 17 o en la 1 de la vuelta siguiente. A media carrera pidió por radio ajustar el despliegue para que Mercedes no lo venciera en el arrancón final; Verstappen es visto como el ganador de la noche por vencer a ambos Mercedes en pista y en estrategia.

En la vuelta 17 llegó un descanso a la trepidante carrera que no daba respiro: el Safety Car: Sergio Pérez y Rafael Câmara chocaron; el mexicano, quien cargó con la culpa por un error de juicio, abandonó y Red Bull hizo doble parada con Verstappen e Isack Hadjar. Hadjar dañó el alerón delantero poco después y Verstappen se quedó solo contra Mercedes.

En la vuelta 48, Russell bloqueó llantas al intentar pasar a Antonelli, se siguió de largo aparentemente por perder algo del alerón delantero y pegó en el muro, con lo que cayó al noveno lugar. En la última vuelta, Antonelli perdió despliegue y los dos McLaren lo rebasaron. Verstappen ganó por 0.639 s sobre Norris; Piastri fue tercero después de haber salido en 17° y festejó en el podio con apenas 1.529 segundos de diferencia.

Verstappen contra Russell: la frase y el golpe en el muro

Verstappen dijo que las críticas de Russell no le afectan porque el británico está muy por debajo de su nivel. La frase llegó después de una semana de fricción: el viernes, en la práctica libre 3, ambos se tocaron en la curva 14 y Verstappen recibió una advertencia por cambiar de dirección en la frenada.

Tras la clasificación, Russell dijo a Sky Italia que la advertencia era justa y que alguien debía plantarle cara a Verstappen. En carrera, la respuesta fue en pista: Verstappen recuperó la punta cada vez que Russell lo pasó... y Russell cerró la noche contra el muro.

Russell no abandonó. Tras pegar de frente contra la barrera en la curva 5, puso reversa y regresó a pista para terminar noveno a 13.192 segundos del ganador. Verstappen vio el error en su espejo y le pareció fantástico... y así lo dijo.

Russell se equivocó al intentar pasar a Antonelli sin haber recuperado siquiera el terreno perdido frente a Verstappen. Aunque hay quienes dan la razón a Verstappen, pero con un matiz: su superioridad sobre Russell vale mucho para como están las cosas este año.

El mensaje aplastante de Verstappen, para quien quiera entenderlo: nadie está a su nivel, y puede hacer lo que le venga en gana, pues los comisarios ni lo ven, ni lo sancionan, y sigue ganando a pesar de todo y de todos. Su seguridad aplasta cualquier intento de análisis, pues los resultados hablan por sí solos.

El fin de semana de los roces: Colapinto, Norris y la FIA

Verstappen salió de Las Vegas sin castigo deportivo pese a tres episodios incómodos en la práctica libre 3, más un duelo directo con Norris en carrera. Primero el neerlandés cambió de dirección en la frenada, hubo contacto y Russell tuvo que irse al interior, pero los comisarios solamente le dieron una advertencia.

Antes había tenido un roce parecido con Franco Colapinto. Verstappen zigzagueaba para calentar llantas, no vio venir al argentino y tuvo un coletazo al salir de la curva 14 y de esta acción no hubo siquiera investigación del caso.

Con Lando Norris volvió a hacerlo. Tras pasar a Norris en la recta, Verstappen bloqueó llantas; Norris soltó por radio un "Instant Karma". Los comisarios ni siquiera intervinieron.

El contraste con México es inevitable. El 30 de octubre, en la práctica libre 2 del GP de México, Verstappen y Liam Lawson chocaron y los comisarios les dieron a cada uno un lugar de castigo en la parrilla y un punto en la superlicencia. Escalaron la sanción desde la advertencia habitual porque ya habían alertado a los equipos sobre incidentes parecidos en prácticas..

En Las Vegas, los comisarios dijeron que, por las circunstancias del incidente con Russell, la advertencia era la sanción apropiada. Entre uno y otro caso hay matices: en México ambos pilotos reconocieron que la maniobra fue innecesaria, y aquí Verstappen alegó que no vio a Colapinto. Aun así, el resultado es una sanción distinta para dos episodios de práctica libre de la misma temporada.

Ferrari: Leclerc, Hamilton y la molestia de Vasseur

Ferrari terminó séptimo y décimo, con dos sanciones de 10 segundos y otro choque entre sus pilotos. Hamilton fue sancionado por salirse de pista y ganar ventaja al pasar a Norris; Leclerc, por tocar a Hamilton en la curva 7 cuando intentaba rebasar por dentro, lo que lo hundió del sexto al décimo lugar. Los comisarios lo declararon único responsable del contacto.

La fricción venía de antes: Leclerc se quejó por radio de que Hamilton lo apretaba y Hamilton le pidió a Ferrari que le dijera a Leclerc que retrocediera.

Vasseur calificó el choque de "completamente inaceptable" y habló de falta de respeto al equipo y al patrocinador, el mismo discurso que tras México. En México, la pelea de ambos en la primera vuelta les costó una victoria; en Brasil, Ferrari los reunió, y en Las Vegas volvió a recordarles el costo de pelear entre ellos.

Leclerc aceptó la sanción y se disculpó con el equipo; Hamilton dejó que Ferrari manejara el tema. Vasseur dijo que esperaría a que bajara la frustración para hablar de nuevo con los dos.

El campeonato y lo que viene en Qatar y Abu Dabi

Verstappen salió de Las Vegas con 304 puntos, 37 más que Hamilton y 40 más que Russell, con 58 puntos aún en juego, siendo este el duelo interesante para ver si el británico puede alcanzar al neerlandés, teniendo que pasar primero a Lewis, cosa que no será fácil.

Russell llegó a Las Vegas a 17 puntos de Verstappen en la pelea por el segundo lugar y salió a 40. Además, cedió el tercer lugar a Hamilton y quedó empatado con Norris.

Leclerc cayó al sexto lugar: está a 17 puntos de Hamilton, a 14 de Russell y Norris, y a 54 de Verstappen.

En constructores: Mercedes suma 666 puntos, Ferrari 517, Red Bull 440 y McLaren 431. La pelea en este rubro es por cerca de diez millones de dólares en la diferencia de la posición, es decir, McLaren y Red Bull tendrán esa disputa en la pista.

¿Qué vigilar en Catar (27-29 de noviembre) y Abu Dhabi (4-6 de diciembre)?