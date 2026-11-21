La F1 regresa a los motores V8 en 2030 y eso… ¿Qué significa?

Ya tienen un acuerdo en principio anunciado, pero aún queda detallarlo en la próxima reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor

Para nadie es un secreto que la Fórmula 1 actual vive una crisis de identidad entre sus aficionados más fieles, que anhelan volver a escuchar el rugido de los motores como antaño y que están descontentos con los cambios en la motorización más eléctrica en la hibridación que bajó los decibeles y que cambió la forma en la se compite, por las cargas y despliegues de energía.

Ojo con lo siguiente: ya tienen un acuerdo en principio anunciado, pero aún queda detallarlo en la próxima reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor a celebrarse en Shanghai el 10 de diciembre.

La Fórmula 1 dio un paso importante hacia el regreso de los motores V8. La FIA anunció que los principales actores del campeonato alcanzaron un acuerdo sobre el marco técnico para introducirlos a partir de 2030, un año antes de lo que contemplaba el ciclo reglamentario vigente.

¿Qué motor tendrá la Fórmula 1 a partir de 2030?

La propuesta acordada contempla la arquitectura del motor de 8 cilindros en V, con una cilindrada de 2.1 litros, que cuente con turbo y lo más importante, que se limite la hibridación para destacar más las habilidades de pilotaje por encima de lo programable en la computadora del monoplaza.

Se alimentará con un combustible sostenible avanzado y además se pretende que los autos sean más ligeros y por lo tanto más ágiles. Finalmente se trata de que los autos pesen menos, sean menos complejos y al mismo tiempo mucho más económicos.

Hay un detalle importante: no será volver a una reproducción de los V8 atmosféricos que utilizó la categoría entre 2006 y 2013, sino que buscan un V8 turboalimentado con asistencia eléctrica limitada.

La FIA busca recuperar parte del sonido característico de los motores anteriores, reducir la complejidad de las unidades de potencia y favorecer carreras en las que el piloto pueda atacar sin depender tanto de la administración de energía.

¿Por qué se adelantó un año?

El cambio estaba contemplado para 2031, cuando terminara el ciclo reglamentario de las unidades de potencia actuales. Sin embargo, las críticas a la nueva generación de motores aceleraron las conversaciones.

La fórmula de 2026 introdujo una distribución cercana al 50% de potencia eléctrica y 50% de combustión. Esto provocó problemas de gestión energética y obligó a los pilotos a modificar su manera de conducir en determinados circuitos.

Esa ya fue una gran presión para la FIA y la FOM y buscaron apoyo para anticipar el cambio a 2030 y cerrar un año antes el ciclo actual.

¿Esto cómo afecta a Cadillac, el equipo de Checo Pérez? General Motors modificará sus planes de entrada como fabricante. Cadillac tenía previsto desarrollar una unidad V6 para estrenar en 2029 pero con el nuevo calendario, la prioridad será desarrollar directamente el V8 para 2030.

Esto significa que Cadillac seguirá utilizando motores Ferrari durante un año adicional, antes de convertirse en equipo de fábrica de General Motors.

Las reacciones de los jefes de equipo y dirigentes

Zak Brown CEO de McLaren dijo que es muy favorable. Confirmó que existe un acuerdo en principio y aseguró que todos están muy entusiasmados. Consideró que ahora corresponde cerrar los detalles pendientes.

También destacó la rapidez con la que la FIA está atendiendo asuntos importantes para el campeonato.

Flavio Briatore, CEO de Alpine respalda la decisión, pues consideró que es el camino correcto para la categoría. Su argumento es sencillo: la F1 necesita motores simples, mucho ruido y una experiencia más emocionante para los espectadores.

Incluso sugirió conservar algo de recuperación de energía, como el KERS, pero sin la complejidad actual. Su postura fue especialmente clara: menos complicaciones y más espectáculo.

Dan Towriss CEO de Cadillac celebró que el campeonato haya definido una dirección para 2030. Para Cadillac, como nuevo fabricante, tener claridad sobre el futuro resulta fundamental.

Reveló que su organización ya trabaja en distintas alternativas: tiene una base de desarrollo V6 y también avanza en diseños para el V8. y entre todo, estrenarán una nueva instalación: Su fábrica de unidades de potencia abrirá el 18 de diciembre de 2026.

¿Y qué hay de Mercedes, Ferrari, Audi, Honda y Red Bull-Ford?: Todos los fabricantes participaron en las conversaciones que permitieron alcanzar el consenso. Sin embargo, es importante distinguir entre respaldar un marco técnico y publicar una declaración individual de entusiasmo.

Lo que sí sabemos es que el consenso incluyó a Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Audi, Honda y General Motors.

Los pilotos también respaldaron el regreso

George Russell de Mercedes se mostró entusiasmado por recuperar el sonido agudo de los motores anteriores. Consideró que la electrificación debe mantenerse en cierta medida para conservar potencias superiores a los mil caballos, pero sin sacrificar la experiencia de conducción.

Kimi Antonelli de Mercedes consideró que regresar a motores más tradicionales será muy atractivo. También destacó la posibilidad de reducir aproximadamente 70 kilogramos el peso de los autos, una cifra que calificó como considerable.

Max Verstappen de Red Bull consideró que la decisión va en la dirección correcta. Preferiría incluso motores atmosféricos V8 o V10 y menos dependencia eléctrica, pero también reconoció que todavía faltan acuerdos para cerrar todos los detalles.

Lewis Hamilton de Ferrari se mostró abierto al cambio, aunque puso una condición: importa cómo se diseñe el reglamento. Quiere recuperar el sonido de los motores anteriores y evitar que la administración energética provoque pérdidas de potencia en las rectas.

Fernando Alonso de Aston Martin Manifestó su frustración porque la Fórmula 1 dejó atrás los V8 en 2014. Su postura refleja el deseo de recuperar una característica que marcó buena parte de su carrera.

¿Qué significa para los fabricantes?

Este es uno de los aspectos más interesantes de la decisión: el cambio no solamente afecta el sonido o el espectáculo, también modifica las estrategias de inversión y desarrollo de las marcas.

Entonces todos los equipos deben adaptar su desarrollo a una arquitectura V/8 con mucho menos componentes eléctricos y dejar trunca una forma de trabajo para poder desarrollar en consecuencia.

Cadillac ya tomó su decisión y parece que será el menos lastimado de esta decisión, pues aun no comenzaban a fabricar los motores V6 con los que pretendían llegar en 2029.

Pero hay una cuestión que merece atención: ¿qué tan atractiva seguirá siendo la Fórmula 1 para los fabricantes que invirtieron grandes cantidades de dinero en desarrollar tecnología híbrida para el reglamento de 2026?

No significa que esa inversión desaparezca, pero sí que el campeonato está modificando antes de tiempo el horizonte tecnológico que les había presentado.

Los puntos que todavía deben resolverse

Aunque el acuerdo es unánime en cuanto al marco técnico, hay cuestiones que todavía deben concretarse:

La proporción exacta de potencia de combustión y eléctrica. El funcionamiento y la capacidad del sistema híbrido. Cuál será el uso del turbo y sus características definitivas. La forma en que se maneje la energía para los rebases. El costo máximo permitido para desarrollar las unidades. La integración de los nuevos motores con los chasises más ligeros. La homologación y los calendarios de desarrollo de cada fabricante.

El siguiente paso será llevar el marco reglamentario definitivo al Consejo Mundial del Deporte Motor, cuya reunión está prevista en Shanghái en diciembre de 2026.

Al final, hay tres grandes conclusiones que vale la pena comentar.

1. La Fórmula 1 escuchó a sus pilotos y aficionados.

La categoría entendió que la innovación tecnológica no necesariamente garantiza una mejor experiencia deportiva. El sonido, la respuesta del motor y la posibilidad de atacar sin tantas restricciones energéticas también forman parte de su identidad.

2. El reglamento 2026 perdió parte de su horizonte original.

Apenas comenzó su ciclo y ya tiene fecha de caducidad anticipada. Esto abre interrogantes sobre el costo que representará para los fabricantes y sobre la estabilidad reglamentaria que necesita la industria.

3. No es un regreso al pasado, sino una nueva interpretación del V8.

El motor de 2030 será turboalimentado, tendrá hibridación limitada y utilizará combustible sostenible. No será el mismo V8 atmosférico que hizo historia entre 2006 y 2013.