La drástica medida para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas en la Temporada 2025 de la Fórmula 1 | RED BULL

Las autoridades cubrieron por completo los pasos peatonales para bloquear la vista a la pista

Durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, las autoridades y organizadores implementaron una estricta medida al cubrir y sellar la visibilidad de los puentes peatonales del Strip para evitar que las personas sin boleto puedan observar la carrera desde las alturas.

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Esta intervención sobre los cruces que atraviesan el trazado callejero de 6.12 kilómetros tiene como objetivo principal impedir el acceso visual gratuito a la pista y mantener bajo control el flujo de asistentes en las zonas más concurridas de la ciudad.

A lo largo de los días de actividad en el circuito, diversos pasos elevados han presentado cierres temporales y fuertes aglomeraciones que alargan considerablemente los traslados a pie, reportándose tiempos de espera superiores a los 20 minutos para cruzar de un extremo a otro.

Además, una vez concluida la competencia, se programaron cierres totales de madrugada en un horario de 00:00 a 09:00 horas durante fechas escalonadas —como los tramos entre Wynn y Venetian o Vanderpump Hotel y Caesars Palace este 22 de noviembre, continuando el 23 y 24 de noviembre— para desmontar las estructuras de manera segura.

¿Cómo funcionan los puentes vehiculares temporales en el Gran Premio de Las Vegas?

Para no colapsar la movilidad urbana en puntos estratégicos cercanos a La Esfera, la organización del evento optó por instalar puentes modulares de acero completamente desmontables que permiten mantener abierta la circulación vehicular mientras se desarrolla la actividad en el circuito.

Checo Pérez con Cadillac durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Las Vegas | AFP