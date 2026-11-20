Checo Pérez quedó líder en el Gran Premio de Las Vegas: Así fue la caótica sesión de Prácticas Libres

La actividad en la Ciudad del Pecado no tuvo un buen inicio por la fuerte lluvia que se presentó este jueves

La Ciudad del pecado fue testigo de algo insólito y por primera vez en su temporada debut en la Fórmula 1, Cadillac presumió tener sus dos autos en el Top 5. Debido a la constante lluvia que cayó este jueves, la primera sesión de Prácticas Libres en el Gran Premio de Las Vegas se interrumpió y con ello Sergio 'Checo' Pérez quedó en los registros como líder.

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El mexicano fue uno de los pocos pilotos que se aventuró a salir al circuito urbano, en el cual incluso con neumáticos de lluvia fue muy difícil maniobrar. Ryo Hirakawa, quien tomó el lugar de Oliver Bearman, y Rafael Câmara de Haas también probaron la pista, junto con el compañero de Checo, Valtteri Bottas.

¿Cómo quedaron las Prácticas Libres del GP de Las Vegas?

Ninguno de ellos marcó tiempo, ya que no completaron sus vueltas rápidas por las condiciones de la pista. Pese a ello, la sesión no se suspendió y más autos salieron para ver las condiciones y solo completaron vueltas de calentamiento, ya que por la cantidad de agua fue imposible hacer algo más.

Por ese motivo, Checo Pérez, como fue el primero que salió a pista, terminó como líder de la sesión, seguido de los dos Haas y de Bottas. Dino Beganovic, quien tomó el lugar de Lewis Hamilton con Ferrari, quedó quinto, por delante de Jak Crawford, Alex Albon, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Isack Hadjar.

Checo Pérez con Cadillac durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Las Vegas | AFP

Lando Norris, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Oscar Piastri fueron los pilotos que no salieron ni siquiera a un reconocimiento del circuito. Sin embargo, para la segunda sesión sí probaron suerte los de McLaren, además de que varios autos sí registraron tiempos, aunque bastante altos por las condiciones todavía desfavorables de la pista.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Las Vegas 2026?

Este viernes concluirán las Prácticas Libres y la clasificación está programada para correrse a las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que la carrera principal está agendada para el sábado 21 de noviembre en el mismo horario; en nuestro país podrá verse por F1TV y Sky Sports 580.