La directiva de Rayados hizo un papelón tras el duelo ante las Águilas, mi Frankie, pero yo te cuento todos los detalles

Qué inicio de Liguilla en Monterrey: América dejó la gran oportunidad de liquidar la serie jugando con uno más desde el minuto 11, no encuentra la chispa en el campo, sigue jugando gris, y Rayados sale vivo, con mucho fuego en las venas para buscar la hazaña en el Azteca el sábado… porque no olvides que el obligado a ganar es el equipo regio, no las Águilas.

Eso sí, qué papelón de la directiva del Monterrey. Tras el partido, Almeyda apareció en conferencia de prensa junto a Ervitti, director deportivo, quien tomó el micrófono para quejarse del arbitraje de Víctor Cáceres, para tratar de condicionar a los silbantes en la vuelta sin que el Pelado saliera manchado.

Ervitti se quejó de la designación del árbitro "que estuvo acá hace tres semanas", como si eso fuera un condicionante, "y que ha sido muy estricto", ¡pues ese es su trabajo! Los regios reclaman dos rojas, a Chiquito y Perea, pero las amarillas fueron bien sancionadas; la expulsión del Rica Chávez es inobjetable. Lo único que hace la directiva rayada es exhibirse.

Y ESTABAN BIEN CHECADOS

Lo que también pasó en esa confe es que bajó el mandamás del América, Santiago Baños, quien había estado muy platicador antes del juego con Dennis te Kloese, su par en el Monterrey. El Presi de las Águilas se metió a la sala de prensa a escuchar qué tenía que decir Ervitti, se quedó en una esquina y luego se salió, seguro que no le gustó que el dirigente norteño esté intentando condicionar al arbitraje. Vaya desenlace de serie nos espera en el Azteca.

RAYADOS EDUCA A LA REGIOPRENSA

Y ya metido en el tema, qué clase de estate-quieto les puso el director de comunicaciones del Club Monterrey a mis compas de la regioprensa en la semana, tanto que se asustaron en vivo, se acusaron entre ellos y no volvieron a decir lo que les pidió ya no decir.

Resulta que Everardo Valdéz, quien es el hombre fuerte de comunicación en Rayados hace años y años, un personaje de una rectitud que poco se encuentra en este medio, tiene mucha categoría, se conectó en vivo con un programa de Multimedios y sorprendió a los chicos que estaban al aire al pedirles que no le dijeran más 'El Flautista' a Matías Almeyda, "un apelativo que no corresponde".

No terminó de hablar el directivo cuando los de la mesa empezaron a acusarse con el dedo, "¿Quién lo dijo? ¿Tú lo dijiste?", con cara de regañados y prometieron no volvieron a ponerle el calificativo al Pelado. Rayados educando a la regioprensa, quién lo diría.

EL MEJOR PRESIDENTE DE TIGRES

Para seguir en el Norte, mientras no anuncian nada de salidas, y hasta Vucetich ya dejó de ir al club, me cuentan que los Tigres al fin encontraron una gran opción para ser presidente felino, el que fuera maestro de Mauricio Culebro y ex presidente de Doña Fede: Yon de Luisa.

Así como lo lees, el ingeniero ya habló con los altos mandos de CEMEX y están muy cerca de llegar a un arreglo para que tome las riendas. Ahora sí, la mejor opción para resurgir a la dinastía felina. Háganlo posible.

¿NO QUE NO HABÍA BILLETE EN PUMAS?

Y ya de salida, en el futbol de estufa, vaya que quien crea que Pumas no tiene lana está equivocado, al contrario, cada día intentan parecerse a los grandes y poderosos que sí invierten en su plantilla. Esta vez sucede con la. Pantera Morales, uno de los mejores refuerzos auriazules de los últimos años.

Ya te platiqué que Efraín quería a otro paraguayo para la delantera, pero Toño Sancho encontró con Toluca la opción de obtener a préstamo a Morales, y la rompió en CU. Casi para terminar la cesión, la directiva auriazul buscó a la escarlata para evitar hacer un ‘Jordan Carrillo’, que un jugador recotizado se les fuera por otra oferta, así que lo negociaron.

Primero le ofrecieron un sueldazo a Morales, que junto a Keylor, Juninho, Chino Huerta, Angulo, Carrasquilla, Vite o Antuna, hace que la nómina de Universidad deje de ser modesta como lo fue por años y años, y siga escalando entre las más caras de Liga MX. Convencieron a la Pantera.