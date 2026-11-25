Sabemos que Pumas tiene una sequía importante que se extenderá prácticamente a 16 años sin título y, paradójicamente, lo que necesita la institución es paciencia

Que el torneo de Pumas fue malo no hay ninguna duda y la frustración de los aficionados es completamente entendible, pero lo peor que puede hacer el club es cortar otra vez un proceso que, de alguna forma, mostró destellos de esperanza para el futuro, aunque la sensación general sea distinta.

Sabemos que Pumas tiene una sequía importante que se extenderá prácticamente a 16 años sin título y, paradójicamente, lo que necesita la institución es paciencia, pero todo indica que van por ese camino al respaldar a Esteban Solari, lo cual veo como un total acierto de la directiva.

Ojo, no justifico los errores que llegó a tener el Tano a lo largo del torneo, aunque no todos fueron su responsabilidad, especialmente las bajas por lesiones desafortunadas como la de Sebastián Córdova, el fichaje al que Solari quería entregarle las llaves para que el juego se desenvolviera alrededor de él.

No soy el único que cree que la continuidad es clave para el éxito de un club. El propio capitán del equipo, Keylor Navas, lo dijo antes del arranque de este torneo, después de la salida de Efraín Juárez que aún causa molestia alrededor de los aficionados auriazules.

Pero no tengamos memoria corta; a Juárez también le costó convencer en sus primeros torneos, y para no ser injusto no lo comparo con el Clausura 2025, en el que llegó ya a la mitad. En su segundo semestre, el ahora técnico del Györi ETO registró 21 puntos, los mismos que Solari en este certamen.

Incluso, en el torneo pasado no todo fue color de rosa, pues después de la eliminación de la Concachampions ya pedían la cabeza de Efraín y poco a poco recuperó la confianza de la única forma en la que en el futbol tienes contentos a todos: con resultados.

La realidad es que Pumas tampoco tiene opciones realistas en el mercado como para pensar en un reemplazo para Solari. El famoso "¿a quién traes?" aplica perfectamente en esta situación, y no es necesario tirar nombres para convencerlos de que realmente no hay alternativas posibles que mejoren la propuesta del Tano.