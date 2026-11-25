El Turco hizo lo mismo que en su momento con Pumas: se comprometió con la directiva a que el próximo semestre no dirigirá a ningún club, será para descansar y estar con la familia

Qué clase de época deja el Turco Mohamed en Toluca: dos años a puro título, seis coronas que incluyen un Bicampeonato de Liga MX y una Conca. Y lo que falta. ¿Quién se puede enojar con Tony por otra salida intempestiva? Enorme. Leyenda.

Eso sí, para poder finiquitar el contrato vigente sin tener que pagar la cláusula, el Turco hizo lo mismo que en su momento con Pumas: se comprometió con la directiva a que el próximo semestre no dirigirá a ningún club, será para descansar y estar con la familia.

Pero la diferencia entre lo que hizo en Cantera y el Infierno es que a Universidad ni a jamón le supo el paso de Mohamed, mientras que al Chorizo Power le deja un legado de trofeos y más trofeos, un proyecto que busca continuar la excelencia con el siguiente entrenador. ¿Quién será? Síguele.

Quién para continuar el legado rojo

En cuanto Mohamed planteó a la directiva escarlata, a la parte deportiva que encabezan Paco Suinaga y Santi San Román, primero agradecieron la sinceridad del Turco para avisar con tiempo; después se pusieron a buscar al técnico que pueda continuar el legado.

Están en las entrevistas de la lista, planteando proyectos y escuchando propuestas, pero me dicen que ya hay un candidato que encabeza las preferencias: el uruguayo Diego Alonso, al que le gusta lo que le han ofrecido en el Infierno.

Varios grandes lo buscaron antes, como América o Cruz Azul, pero Alonso buscaba aún la consolidación en Europa. No le fue bien ni en Sevilla ni en Panathinaikos después de dirigir a Uruguay, por eso ve adecuado volver a Liga MX para reposicionarse con títulos. Me parece el perfil adecuado para buscar continuar el legendario legado del Turco. No está fácil, pero es un plan idóneo.

No será presidente de Tigres

Y nos dieron las diez y las once... Y nada más, no resuelven nada en San Nicolás de los Garza. Ya se fueron Carlos Emilio González y Carlos Valenzuela y siguen sin hacer oficial las salidas, porque no tienen reemplazos aún.

Se soltó el rumor de que Héctor González Iñárritu era el bueno para volver a Tigres como cabeza del proyecto, después de su paso por Selecciones y el América; sin embargo, me cuentan desde el Norte que no será el elegido al final. Ya tienen candidato principal, pero están en los últimos detalles para no regarla esta vez con el sucesor de Mauricio Culebro.

Los reales favoritos de Liguilla

En la proyección de Statiskicks para campeón de Apertura, un modelo estadístico que toma en cuenta múltiples variables de rendimiento y tendencias, el que tiene menos probabilidades de ganar el Apertura es el León. Estoy de acuerdo.

El tercer favorito no es el América, sino que es sorpresivamente el Toluca (19.4% de probabilidades); como segundo aparece Cruz Azul (24.1%) y el que más chances tiene es el líder Chivas (26.8%).

Estoy convencido de que para Semifinales avanzan Chivas contra Toluca y Cruz Azul ante América, y de ahí, la Final se define entre el Guadalajara y La Máquina. Veamos.

Se fue el Mundial de CDMX