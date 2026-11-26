Quirarte recuerda el eliminación del 2011 y lanza advertencia al Rebaño Sagrado

Concluir la fase regular como líder general es un logro importante, pero no representa ninguna garantía de éxito en la Liguilla. Fernando Quirarte conoce perfectamente esa situación y tiene motivos para recordarla. En el Apertura 2011, cuando dirigía a Chivas, vivió en carne propia cómo el equipo rojiblanco quedó eliminado en Cuartos de Final ante Querétaro, pese a haber terminado en lo más alto de la clasificación.

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Por esa razón, el exentrenador del Guadalajara considera que el equipo deberá afrontar con máxima concentración su enfrentamiento ante Pachuca, pues, aunque contar con la ventaja de cerrar la serie en casa representa un beneficio, cualquier descuido puede cambiar el rumbo de una eliminatoria.

Definitivamente, quedar de líder siempre tiene la oportunidad de cerrar la serie en tu casa, pero siempre tienes que aprovechar y ser cuidadoso con el primer resultado, porque muchas veces se puede definir una serie de visitante. Yo creo que Milito tiene la capacidad suficiente, es un gran entrenador y él sabe lo que va a hacer. Va a plantear el partido de acuerdo con lo que conoce y ha visto de Pachuca. Lo que sí te voy a decir es que tendrá que tener mucho cuidado; tendrá que ser muy aplicado Chivas en este primer partido.

Quirarte recordó la eliminación ante Querétaro en 2011

La preocupación del exdefensor rojiblanco no es casualidad. Durante el Apertura 2011, Quirarte asumió la dirección técnica de Chivas a partir de la jornada 11, cuando relevó a José Luis Real. Bajo su gestión, el equipo consiguió mantenerse invicto durante los siete partidos restantes de la fase regular y aseguró el liderato general.

Sin embargo, aquella destacada campaña no tuvo el desenlace esperado. En los Cuartos de Final, el Guadalajara se midió ante Querétaro, que había clasificado en el octavo puesto, y terminó eliminado en una serie que dejó una de las experiencias más complicadas para el entonces estratega.

Fernando Quirarte en una conferencia de prensa l MEXSPORT

“Yo llegué de relevo en la fecha 11, a sustituir a José Luis Real. Nos mantuvimos invictos en esos siete partidos para terminar de líderes, algo que no es nada fácil. Ya en esta instancia no hay enemigo pequeño. Hace ya varios años nos pasó a nosotros: Querétaro cerró en octavo lugar y nos tocó enfrentar al primero contra el octavo. Pero recuerdo ese partido como si fuera ayer, de verdad, de esos partidos raros en el futbol cuando realmente estás de un solo lado, atacando y atacando los 90 minutos. Hubo una actuación de Liborio Sánchez como nunca en su vida había tenido”.

Uno de los aspectos que más recuerda Quirarte de aquella eliminación fue el dominio que ejerció su equipo durante el partido de vuelta. Chivas generó numerosas oportunidades, presionó constantemente y acumuló una importante cantidad de tiros de esquina, pero no consiguió reflejar esa superioridad en el marcador.

Del otro lado, el guardameta Liborio Sánchez tuvo una actuación sobresaliente y se convirtió en la principal figura de Querétaro, al impedir que el Rebaño encontrara el gol que necesitaba para continuar con vida en el torneo.

“Fue un partido de un solo lado, la verdad. Recuerdo que fueron como 20 córners el primer tiempo y 25 o 30 el segundo. Mi equipo siempre estuvo adelante, atacando, pero desgraciadamente el gol no cayó. Son de esos partidos que nunca hubieras deseado que pasaran. Liborio tuvo una actuación increíble, la verdad. Yo creo que ha sido la mejor actuación de su vida, como él lo comentó. Quedamos 0-0 y, por el marcador global, que fue 2-2, pasó Querétaro y nos quedamos en cuartos”.

Chivas tiene argumentos para pelear por el campeonato

Más allá de aquella experiencia, el exentrenador también reconoció el trabajo que ha realizado el actual Guadalajara para conseguir el primer puesto de la clasificación. Consideró que el equipo hizo los méritos necesarios para quedarse con el liderato, aunque admitió que el cierre de la fase regular tuvo momentos complicados.

Creo que Chivas lo merecía. Hizo un buen año futbolístico para cerrar de una forma sufrida, pero al final de cuentas logró el tan difícil, pero tan ansiado, liderato. Como bien lo comentas, no es fácil quedar de líder. Yo ya lo viví y sé que no es tan fácil. Es una ventaja, se le puede llamar así, por cerrar siempre en tu casa.

Jugadores de Chivas festejan con su afición el pase a la Liguilla como el líder del Apertura 2026 | Imago7

Finalmente, Quirarte colocó al Guadalajara entre los candidatos al título, respaldado por el funcionamiento colectivo que ha mostrado durante el torneo y por la recuperación futbolística de varios elementos. No obstante, consideró que el equipo de Milito todavía tiene aspectos por corregir, particularmente en los segundos tiempos, cuando en ocasiones ha perdido el orden y la solidez que muestra durante los primeros 45 minutos.