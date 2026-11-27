La extraordinaria y paradójica actuación de Oussama Idrissi que tiene a Pachuca con un pie en Semifinales

El delantero marcó dos golazos pero también se quedó sin jugar la Vuelta ante Chivas

Después de un intenso encuentro entre Pachuca y Chivas, todo culminó en un 2-1, gracias a dos increíbles golazos de Oussama Idrissi. Este resultado todavía no deja sin opciones al Rebaño, pero que le da confianza a los Tuzos para ir a Guadalajara a intentar pasar de ronda.

Resumen Pachuca vs Chivas Cuartos de Final Ida

Pachuca fue el equipo que mejor dinámica pudo tener en el terreno de juego, con posesión de balón y disparos que pusieron en aprietos a Raúl Rangel y su línea defensiva, especialmente con Salomón Rondón y Oussama Idrissi.

Chivas se fue adelante en el marcador, con un autogol de Eduardo Bauermann, pero el tanto ‘benefició’ a los Tuzos que encontraron una buena versión y retrasaron al Guadalajara en su área.

Jugadores de Chivas celebrando anotación en Liguilla | MEXSPORT

En un tiro de esquina, Pachuca encontró el empate, pero fue invalidado por una falta en ofensiva, poco a poco el encuentro escaló en emociones y puso a ambas escuadras en un estado tenso.

La fiesta de Idrissi contra Chivas

En la segunda mitad, los Tuzos fueron todavía más peligrosos y fue Idrissi el que pegó con un golazo al picarle el balón a Raúl Rangel para poner el empate en el marcador.

Oussama Idrissi celebrando el empate ante Chivas en Liguilla | MEXSPORT

Sobre el final del juego, el marroquí volvió a pegar desde fuera del área para poner el 2-1 definitivo. No obstante, por un festejo en contra de la banca del Rebaño fue expulsado y se perderá la Vuelta de los Cuartos de Final.

Chivas se va con malas sensaciones de este encuentro, más allá del marcador, no pudo tener una buena versión que acostumbró durante el torneo y ahora tendrá una gran responsabilidad este domingo en Guadalajara.