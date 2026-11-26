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Pachuca vs Chivas EN VIVO Cuartos de Final Ida Apertura 2026: Dónde ver GRATIS, horario y alineaciones del partido de Liga MX
Aldo Jair Martínez Escalante
14:29 - 26 de noviembre de 2026
Actualizado a 14:43 - 26 de noviembre de 2026
Los Tuzos reciben en casa al superlíder del torneo, el cual buscará llevarse una ventaja importante hasta la cancha del Estadio Akron
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Las acciones de la Liguilla del Apertura 2026 se reanudan en el jueves 26 de noviembre, teniendo como primeros protagonistas a los Tuzos del Pachuco, los cuales reciben en el Estadio Hidalgo a las Chivas Rayadas del Guadalajara.
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