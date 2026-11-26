Clásico Nacional en el cuadrilátero: exfutbolistas de Chivas y América se enfrentarán en Ring Royale 2

Aquivaldo Mosquera y 'Chatón' Enríquez se volverán a enfrentar ahora en otro deporte

La rivalidad entre América y Chivas tendrá un nuevo capítulo, aunque esta vez será fuera de las canchas. Ring Royale 2 sigue confirmando combates y esta vez, Aquivaldo Mosquera y Jorge ‘Chatón’ Enríquez, se enfrentarán en un combate de boxeo que revivirá la rivalidad de un Clásico Nacional.

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Aquivaldo Mosquera y ‘Chatón’ Enríquez, con pasado en América y Chivas

Aquivaldo Mosquera quien pasó por América entre 2009 2014, ya había sido confirmado como participante en el vento de boxeo desde el pasado 1 de noviembre, sin embargo, este jueves 26, se reveló a su rival.

A través de un video compartido en redes sociales, se reveló que Jorge ‘Chatón’ Enríquez, exjugador que se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara y tuvo participación con el primer equipo entre 2010 y 2015, se enfrentaría al colombiano en el ring.

¿Qué es el Ring Royale?

El Ring Royal es un espectáculo mexicano de boxeo de exhibición entre celebridades, influencers y figuras del entretenimiento, impulsado por Poncho de Nigris. El año pasado celebridades como Alfredo Adame, Alberto del Río y Karely Ruiz tuvieron participación.

Para este año, ya hay varios nombres confirmados por la organización. Entre ellos se encuentran Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marie Claire Harp, Marcela Mistral, Ernesto Chavana, Oscar Burgos, Konan Big, Massad Altamimi y Crista Montes.

La cartelera de Ring Royale 2 todavía tiene enfrentamientos pendientes por confirmar./IG @ringroyalefights

La presencia de Aquivaldo Mosquera y ‘Chatón’ Enríquez representa una incorporación relacionada directamente con el futbol, luego de que la primera edición estuviera enfocada principalmente en figuras del entretenimiento y creadores de contenido.