¿Robo de Chivas? Así fue el gol anulado que dejó al Rebaño con ventaja ante Pachuca

Fernando Hernández revisando una jugada en el VAR en el Pachuca vs Chivas | IMAGO7

Pachuca celebra el empate ante Chivas, pero el VAR interviene y termina anulando la anotación de los Tuzos

La anotación que pudo significar el empate para Pachuca ante Chivas terminó siendo invalidada luego de una revisión en el VAR, en una de las acciones más destacadas del encuentro correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2026.

La jugada se presentó al minuto 36, cuando los Tuzos consiguieron mandar el balón al fondo de las redes rojiblancas. Tras un tiro de esquina, Christian Rivera apareció en el área y, en medio de la disputa por el esférico, Daniel Aguirre terminó marcando en propia puerta.

Los jugadores del conjunto hidalguense comenzaron a celebrar lo que parecía ser el tanto de la igualada; sin embargo, la acción fue revisada por el cuerpo arbitral mediante el sistema de videoarbitraje.

Jugadores de Pachuca reclamando una decisión arbitral en el juego ante Chivas | MEXSPORT

Después de observar nuevamente la jugada, el árbitro central anunció que la anotación quedaba anulada, debido a una falta de Nicolás Vallejo sobre el guardameta de Chivas, Raúl 'Tala' Rangel.

El tanto de Pachuca no subió al marcador y el conjunto rojiblanco logró mantener su ventaja en el encuentro, mientras los Tuzos tuvieron que continuar buscando el gol que les permitiera igualar las acciones.

Jugadores de Pachuca revisando el monitor del VAR | IMAGO7