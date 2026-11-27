Arbitraje del Pachuca vs Chivas de Cuartos de Final ‘calienta’ el encuentro de Ida

Fernando Hernández amonestando a un jugador en el Chivas vs Pachuca | MEXSPORT

El trabajo de Fernando Hernández en el Estadio Hidalgo ha dejado inconformes a los equipos

Durante la primera mitad del encuentro entre Pachuca y Chivas, uno de los protagonistas ha sido el trabajo arbitral, encabezado por Fernando Hernández, pues esto ha generado molestias entre ambos equipos.

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¿Qué polémica arbitral hubo en el Pachuca vs Chivas?

En los primeros minutos, las emociones estaban tranquilas, con ambos equipos que tenían un ritmo constante en el terreno de juego. A pesar de que Chivas tiene la ventaja, Gabriel Milito fue el primero en explotar.

Fue en una descolgada de Chivas que el argentino consideró que había un jalón sobre uno de sus jugadores, lo que causó molestia y lo incitó a reclamar tanto a Fernando Hernández como a Katia Itzel García, que hoy funge como cuarta árbitra.

Jugadores de Pachuca en reclamo a Fernando Hernández | IMAGO 7

Después de reclamos airados, Hernández decidió mostrarle la tarjeta amarilla, pero ante la situación, el Rebaño comenzó a tener un juego más brusco, que también provocó al rival.

El gol anulado a Pachuca

Posteriormente, Pachuca tuvo un gol invalidado por falta de Nicolás Vallejo sobre Raúl Rangel. La decisión molestó a los jugadores de los Tuzos y se hizo una bronca entre las dos escuadras, que resultó en tarjetas amarillas a Oussama Idrissi, Carlos Moreno y Omar Govea.

Jugadores de Pachuca reclamando una decisión arbitral en el juego ante Chivas | MEXSPORT